Bản đồ vị trí 12 khu đất đề xuất đối ứng tại siêu dự án sông Hồng

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa có văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đáng chú ý, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Khu đất phát triển đô thị số 1 nằm tại Mê Linh và xã Thiên Lộc. Quy mô khu đất rộng 519,74ha. Đây là khu đất rộng nhất trước khi liên danh chủ đầu tư đề xuất bổ sung 2.265ha quỹ đất đối ứng.

Khu đất phát triển đô thị số 2 tại xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh. Quy mô khu đất rộng 142,21ha.

Khu đất phát triển đô thị số 3 tại phường Bồ Đề. Quy mô khu đất rộng 18ha.

Khu đất phát triển đô thị số 4 tại xã Bát Tràng. Quy mô khu đất rộng 165,42ha.

Khu đất phát triển đô thị số 5 cũng tại xã Bát Tràng. Quy mô khu đất rộng 438,55ha.

Khu đất phát triển đô thị số 6 tại phường Thượng Cát. Quy mô khu đất rộng 68,33ha.

Khu đất phát triển đô thị số 7 tại phường Hồng Hà. Quy mô khu đất rộng 512,65ha.

Khu đất phát triển đô thị số 8 tại phường Lĩnh Nam. Quy mô khu đất rộng 196,66ha.

Khu đất phát triển đô thị số 9 cũng tại phường Lĩnh Nam. Quy mô khu đất rộng 183,16ha.

Khu đất phát triển đô thị số 10 tại xã Thanh Trì và xã Nam Phù. Quy mô khu đất rộng 330,25ha.

Khu đất phát triển đô thị số 11 tại xã Nam Phù và xã Hồng Vân. Quy mô khu đất rộng 233,58ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.