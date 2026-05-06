Siêu dự án sông Hồng: Hé lộ 3 khu tái định cư cho người dân

Theo tính toán của liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 7.971ha và dự kiến áp dụng cơ chế tái định cư linh hoạt với 3 lựa chọn.

Thứ nhất là tái định cư ở các khối chung cư cao tầng thuộc dự án thành phần 16 (Khu đa mục tiêu tại phường Long Biên, phường Bồ Đề) và dự án thành phần 17 (Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam).

Thứ hai là tái định cư thấp tầng và cao tầng tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Thứ ba là hỗ trợ, đền bù bằng tiền đối với các hộ dân có nhu cầu.

Liên danh nhà đầu tư khẳng định sẽ xây dựng chính sách cho người dân được hỗ trợ tạm cư thông qua bố trí nơi ở tạm hoặc hỗ trợ chi phí tạm cư trong quá trình thi công; thực hiện khảo sát, đánh giá các điểm thuận lợi về giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến để thu hồi đất và thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ tại các điểm.

Tại khu vực dân cư phường Hồng Hà thuộc vành đai 1, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là điểm nhấn, thực hiện ngay để hình thành mặt tiền đô thị mới cho tuyến đại lộ đi qua khu vực "phòng khách đô thị”, đồng thời thiết kế xây dựng khu đô thị hỗn hợp cao tầng, nơi tập trung trung tâm tài chính, văn hóa, du lịch... đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Bên cạnh đó, sẽ khảo sát, thống kê diện tích đất, loại đất lập phương án tổng thể chi phí giải phóng mặt bằng, đánh giá số hộ dân phải di chuyển đất ở, nhà ở có nhu cầu bố trí tái định cư; các hộ dân sử dụng đất khác bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất; xác định quỹ đất tái định cư để giao đất ở/nhà ở cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, nhà ở đủ điều kiện được bố trí tái định cư.

Với phương án thứ nhất, Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề và phường Long Biên sẽ được đầu tư xây dựng đa mục tiêu, đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; bố trí quỹ căn hộ tái định cư phục vụ dự án với quy mô khoảng 391,35ha.

Trong khi đó, quy mô tại Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam là 280,55ha.

Về chi phí giải phóng mặt bằng, cụ thể là chi phí bồi thường về đất, nhà đầu tư cho biết sẽ áp dụng cho các loại đất bị thu hồi thuộc phạm vi dự án, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở và các loại đất khác. Việc xác định mức bồi thường căn cứ theo bảng giá đất do UBND thành phố ban hành tại thời điểm thu hồi đất.

Chi phí bồi thường tài sản gắn liền với đất bao gồm bồi thường nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng, vật kiến trúc, mồ mả và các tài sản hợp pháp khác gắn liền với đất bị thu hồi. Mức bồi thường được xác định theo kết quả kiểm kê thực tế và đơn giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Chi phí hỗ trợ gồm các khoản hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ thuê nhà tạm cư (nếu có) và các khoản hỗ trợ khác theo chính sách của địa phương và quy định của pháp luật.

Các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ đất ở hoặc đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở sẽ được bố trí tái định cư. Chi phí tái định cư bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, chi phí xây dựng nhà tái định cư (nếu có), và các khoản chi phí liên quan khác phục vụ cho công tác bố trí tái định cư.

Tổng mức chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được xác định trên cơ sở kết quả kiểm kê thực địa, phương án bồi thường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đơn giá áp dụng tại thời điểm triển khai thực hiện.