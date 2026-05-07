Sau khi tắm, làm ngay 6 điều này để phòng tắm luôn khô ráo

Phòng tắm là nơi thư giãn, thế nhưng, cảm giác này sẽ biến mất ngay lập tức nếu bạn bước vào và thấy sàn lênh láng nước, gương mờ mịt hay quần áo bị vứt lộn xộn.

Theo các chuyên gia nội thất và chăm sóc nhà cửa, một phòng tắm luôn gọn gàng không bắt nguồn từ những buổi tổng vệ sinh mệt nhoài. Bí quyết thực sự nằm ở 6 thói quen nhỏ bé mà bạn có thể thực hiện ngay trong vài phút sau khi tắt vòi sen.

Một không gian gọn gàng, khô ráo không chỉ giúp việc dọn dẹp nhẹ nhàng hơn mà còn mang lại cảm giác thư giãn trọn vẹn mỗi ngày, đúng nghĩa một “spa tại gia” ngay trong chính ngôi nhà của bạn (Ảnh: Homes & Gardens).

Gạt nước ngay sau khi tắm

Nước đọng trên vách kính và sàn là nguyên nhân chính gây cặn canxi, ố vàng và nấm mốc. Thay vì để khô tự nhiên, bạn hãy dùng cây gạt nước làm sạch ngay sau khi tắm.

Chỉ mất chưa tới một phút nhưng thao tác này giúp bề mặt khô nhanh, hạn chế hoàn toàn vết bẩn tích tụ. Về lâu dài, bạn sẽ giảm đáng kể nhu cầu dùng hóa chất tẩy rửa mạnh.

Dọn ngay chai lọ rỗng

Một góc tắm chật kín chai lọ đã dùng hết hoặc ít sử dụng sẽ khiến không gian trông bừa bộn dù vừa được lau dọn.

Bạn hãy giữ lại những sản phẩm đang dùng hằng ngày, loại bỏ vỏ chai rỗng và cất đồ dự trữ vào tủ riêng. Nếu muốn nâng cấp thẩm mỹ, bạn có thể dùng chai chiết đồng bộ hoặc kệ treo tường để tạo cảm giác gọn gàng, tinh giản.

Đừng lau gương bằng tay khi còn hơi nước

Hơi nước nóng thường làm gương bị mờ sương và theo phản xạ, nhiều người sẽ dùng tay hoặc khăn tắm để lau ngay. Tuy nhiên, việc này lại vô tình tạo ra vệt loang và dấu vân tay khó chịu.

Thay vì chạm tay trực tiếp, bạn có thể dùng chính cây gạt nước để làm sạch mặt gương tức thì. Ngoài ra, bạn có thể phủ một lớp kem cạo râu mỏng lên gương khi khô có thể giúp hạn chế hơi nước bám lại ở những lần sử dụng sau - một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả.

Xử lý tóc rụng ngay tại chỗ

Tóc rụng kết hợp với xà phòng là “thủ phạm” gây tắc cống và mùi hôi khó chịu trong phòng tắm.

Thay vì để tích tụ, hãy nhặt sạch tóc quanh nắp thoát nước ngay sau mỗi lần tắm. Bạn cũng có thể dùng lưới lọc silicon để gom tóc nhanh gọn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp mà vẫn đảm bảo vệ sinh.

Mở thông gió càng sớm càng tốt

Hơi ẩm ứ đọng là kẻ thù số một của nội thất phòng tắm. Chúng khiến sơn tường dễ bong tróc, đồ kim loại nhanh gỉ sét và nấm mốc phát triển.

Ngay khi bước ra ngoài, hãy mở cửa sổ hoặc bật quạt hút mùi để đẩy hơi nước ra ngoài. Đây là bước đơn giản nhưng quyết định việc phòng tắm có khô ráo nhanh hay không, đặc biệt trong thời tiết nồm ẩm.

Treo khăn và thảm đúng cách để tránh mùi ẩm

Nhiều người có thói quen vắt tạm khăn lên thành bồn tắm và bỏ quên chiếc thảm ướt sũng dưới sàn. Thực tế, môi trường ẩm ướt kéo dài sẽ biến chúng thành ổ vi khuẩn và sinh ra mùi hôi vô cùng khó chịu.

Hãy treo phẳng chúng ở nơi thoáng khí ngay sau khi dùng. Việc này giúp sợi vải khô nhanh hơn, giữ được độ sạch và hạn chế mùi hôi kéo dài.