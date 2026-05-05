Nghi vấn thêm 2 doanh nghiệp rút khỏi liên danh làm siêu dự án sông Hồng

Liên danh nhà đầu tư làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mới đây gửi văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo hình thức BT đối tác công tư - PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao - BT đến UBND TP Hà Nội và Sở Tài chính TP Hà Nội.

Bên cạnh thông tin về giá trị đầu tư dự án và đề xuất quỹ đất đối ứng lên tới hơn 5.000ha, hồ sơ đề xuất lần này bất ngờ thiếu vắng tên của Văn Phú và T&T Group. Liên danh nhà đầu tư dự kiến thực hiện dự án chỉ còn CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO), CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Xác nhận với phóng viên Dân trí, đại diện T&T Group xác nhận thông tin rút khỏi liên danh làm siêu dự án sông Hồng, tuy nhiên lý do không được tiết lộ. Trong khi đó, đại diện Văn Phú chưa có phản hồi chính thức.

Danh sách dự kiến thực hiện dự án hiện chỉ còn 3 cái tên (Ảnh: CĐT).

Trước đó, lần lượt Tập đoàn Đèo Cả và MIK Group xin rút khỏi dự án vì những lý do khác nhau.

Đèo Cả là đơn vị từng đặt những nền móng đầu tiên cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, ông Hồ Minh Hoàng, khẳng định doanh nghiệp chủ động “dừng đúng lúc” tại những dự án không phải sở trường, nhằm tránh lãng phí nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để Hà Nội lựa chọn mô hình, đối tác phù hợp nhất.

“Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, điều quan trọng nhất là đảm bảo điều kiện để dự án chạy được và phải chạy bền, chứ không bất chấp bằng mọi giá để đánh trống ghi danh trong mọi giai đoạn”, ông Hoàng nói.

Tập đoàn này đánh giá dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án có quy mô rất lớn, bao gồm nhiều cấu phần phức tạp, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết, tái định cư và xây dựng cảnh quan. Trong khi đó, thế mạnh cốt lõi của doanh nghiệp nằm ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, công trình ngầm, quản trị thi công và công nghệ.

Tập đoàn khẳng định không nhận bất kỳ lợi ích nào từ các cá nhân hay tổ chức liên quan đến những dự án mà doanh nghiệp không tiếp tục đầu tư.

Trong khi đó, MIK Group cho biết sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể, doanh nghiệp thấy liên danh các nhà đầu tư là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

Việc tập đoàn xin dừng tham gia sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án.

Trên tinh thần đồng thuận và vì mục tiêu chung, tập đoàn đã làm việc với CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh các nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, theo thỏa thuận giữa các bên.

Theo phương án mới nhất, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Về quy mô, theo đề xuất của liên danh, dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.481ha, trải dọc hai bên sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự án được đề xuất gồm 17 hợp phần, trong đó có hai nhóm chính là trục đại lộ cảnh quan và các khu chức năng phụ trợ.