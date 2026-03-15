Đấu thầu quốc tế tìm chủ đầu tư khu đô thị hơn 9.200 tỷ đồng

Ngày 14/3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tường Vân 2 tại phường Quy Nhơn Bắc. Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế.

Khu đô thị Tường Vân 2 có quy mô hơn 42ha, dân số dự kiến khoảng 14.000 người, định hướng hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại với đa dạng loại hình nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ.

Một khu đô thị có tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng ở Quy Nhơn (Gia Lai) đang triển khai

Sau khi hoàn thành, khu đô thị này sẽ góp phần tạo thêm quỹ đất phát triển nhà ở, cải thiện diện mạo đô thị cho khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 9.218 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 8.534 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 684 tỷ đồng.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 5 năm kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo quyết định, dự án không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở mà phải xây dựng nhà ở hoàn chỉnh để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

