Phó Thủ tướng Thường trực thúc tiến độ siêu dự án sân bay Long Thành

Ngày 23/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và tình hình khai thác Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo đến nay, sản lượng toàn dự án sân bay Long Thành đã đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước) đã cơ bản hoàn thành, đang thực hiện các hạng mục đấu nối hạ tầng điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục nội nghiệp để bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: VGP).

Dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) đã hoàn thành, đang đợi hạng mục ngầm do ACV thực hiện để hoàn thành đấu nối hạ tầng điện, nước trước khi thực hiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu) có 2 gói thầu là "đường găng tiến độ" của toàn bộ dự án gồm: Gói thầu số 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) sản lượng đạt 50% trong khi phải hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Gói thầu số 5.10 (nhà ga hành khách), theo hợp đồng sẽ phải hoàn thành trong tháng 6 nhưng giá trị sản lượng hiện mới đạt khoảng 63%.

ACV đã chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nguồn lực thi công để hoàn thành hạng mục móng, mặt của gói thầu 4.8 trước mùa mưa; đặc biệt phải hoàn thành hạng mục tuynel kỹ thuật để phục vụ việc thi công hoàn thiện dự án thành phần 2. Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cam kết hệ thống tuynel kỹ thuật sẽ kết nối chậm nhất là ngày 10/6.

Dự án thành phần 4 (xây dựng các công trình khác) bao gồm các dự án ưu tiên để phục vụ khai thác giai đoạn 1 gồm công trình dịch vụ cung cấp suất ăn số 1, 2; công trình kỹ thuật thương mại mặt đất số 1, 2; công trình Hangar số 1, 2; công trình Hangar số 3, 4 đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai, tiến độ đáp ứng yêu cầu đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án theo kế hoạch.

Dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Các khó khăn, vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là công tác huy động nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực thi công với số lượng lớn; khó khăn về giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng; khó khăn về thời tiết và điều kiện thi công; vướng mắc trong thanh toán tại gói thầu số 5.10.

Sau khi nghe báo cáo của ACV, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh để đưa dự án sân bay Long Thành vào khai thác, vận hành hiệu quả, toàn bộ hạng mục từ hệ thống giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, các công trình kỹ thuật, không lưu đến trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước phải hoàn thành đồng bộ. Chỉ cần một hạng mục chưa hoàn thành cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành chung của dự án. Do đó, các hạng mục, công trình cả trong và ngoài sân bay phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm kết nối thống nhất.

Đối với việc lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện nhà ga hành khách, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các thiết bị phải được kiểm tra, vận hành bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng phát sinh sự cố ngay sau khi đưa công trình vào khai thác.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV điều phối tổng thể, chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp thực hiện các hạng mục, công việc đồng bộ, đúng tiến độ và phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

ACV cần chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của dự án đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu TPHCM và TP Đồng Nai phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên bố trí nguồn cung cấp và giá vật liệu xây dựng cho dự án, bảo đảm đủ vật liệu phục vụ triển khai dự án.