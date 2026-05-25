Vinhomes cho đổi vàng mua nhà, cam kết lợi tức 10% sau 5 năm

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố chương trình cho phép khách hàng sử dụng nguồn vàng nhàn rỗi để giao dịch mua bất động sản tại các dự án do doanh nghiệp phát triển. Chương trình được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup, Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý.

Chương trình hướng tới nhóm khách hàng đang nắm giữ vàng và có nhu cầu chuyển đổi một phần tài sản này sang bất động sản. Thay vì bán vàng trên thị trường tự do, người dân có thể quy đổi vàng thành tiền mặt thông qua các công ty vàng bạc đá quý để thanh toán tiền mua nhà tại các dự án của doanh nghiệp.

Phối cảnh một phần dự án Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh của Vinhomes (Ảnh: CĐT).

Điểm đáng chú ý của chương trình là sau thời hạn 5 năm, tùy theo nhu cầu và hiệu quả đầu tư, người dân có thể tiếp tục nắm giữ bất động sản hoặc lựa chọn nhận lại khoản tiền tương đương 110% giá trị số vàng đã chuyển đổi ban đầu. Theo cách tính này, khách hàng được cộng thêm mức lợi tức 10% trên lượng vàng đã sử dụng để mua nhà.

Toàn bộ quá trình quy đổi vàng sang tiền mặt, cũng như chiều ngược lại từ tiền mặt sang vàng, sẽ được thực hiện thông qua các công ty vàng bạc đá quý. Cách làm này nhằm bảo đảm vàng được xác minh nguồn gốc hợp pháp, đủ điều kiện giao dịch, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình định giá và chuyển đổi tài sản.

Theo Vinhomes, phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các công ty vàng bạc đá quý được khởi động nhằm góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/4 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam ghi nhận doanh thu trong quý I đạt 65.114 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng 866%. Kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island.

Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.