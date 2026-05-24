Dự án mở rộng quốc lộ 1A: Một xã đi rà soát đất đai để giải phóng mặt bằng

UBND xã Phú Xuyên (Hà Nội) vừa phát đi thông báo về việc rà soát, thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức đo đạc thửa đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Phú Xuyên.

UBND xã cho biết, việc thu thập thông tin nhằm xác định chính xác ranh giới, diện tích, loại đất, hiện trạng sử dụng của từng thửa trong chỉ giới; đảm bảo cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho việc xác định phạm vi giải phóng mặt bằng.

Việc thu thập thông tin này sẽ làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu thập đầy đủ hồ sơ pháp lý để đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, chính sách, hạn chế khiếu kiện có liên quan.

Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Ảnh: Thành Đông).

Công tác này cũng giúp hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, hạn chế phát sinh khiếu nại, đồng thời phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời, giúp đảm bảo tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng, tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai; tăng cường công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong người dân.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 22/5 đến khi hoàn thành. Tổ công tác gồm đại diện các bộ phận chuyên môn của xã, công an xã, Phòng Kinh tế xã và đơn vị đo đạc.

UBND xã Phú Xuyên đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ, giấy tờ về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ quá trình rà soát.

Theo thông báo, người dân cần phối hợp xác định ranh giới thửa đất, tạo điều kiện cho đơn vị đo đạc thực hiện cắm mốc. Trường hợp có tranh chấp hoặc không thống nhất về ranh giới, UBND xã sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tuyến đường từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại hầm Kim Liên, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có mặt cắt ngang 90m với 16 làn xe, gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, mỗi bên 3 làn. Tốc độ thiết kế đạt 80km/h. Thành phố dự kiến cơ bản hoàn thành công trình vào năm 2027 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.