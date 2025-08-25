Đất mua bán bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ?

Công dân phản ánh gia đình mua thửa đất nông nghiệp vào tháng 7/2022. Do đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nên 2 bên đã lập hợp đồng viết tay có xác nhận của trưởng thôn. Hiện gia đình vẫn canh tác trên thửa đất.

Thửa đất đã được Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND xã cấp bản vẽ trích lục năm 2022, xác định là đất trồng cây lâu năm. Chủ cũ có giấy xác nhận nguồn gốc đất khai hoang năm 2001, cùng các giấy xác nhận đất không tranh chấp, không vướng quy hoạch được cấp năm 2022. Công dân thắc mắc, trường hợp này có thể đăng ký cấp sổ đỏ không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, pháp luật về đất đai có quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Nội dung này cũng được quy định tại mục XI, nội dung C, phần V của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phần quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan, và chưa được cấp sổ đỏ trước ngày 1/8/2024, thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai.

Cụ thể, Điều 137 Luật Đất đai quy định các trường hợp cấp sổ đỏ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan, và chưa được cấp sổ đỏ trước ngày 1/8/2024, thì phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa: Ngọc Triển).

Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ như giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp; di chúc; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời; giấy tờ có nội dung quyền sở hữu nhà ở được cơ quan nhà nước chứng nhận;... lập trước ngày 15/10/1993 sau đây thì được cấp sổ đỏ.

Thứ 2, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh về việc giao đất để làm nhà ở hoặc làm nhà ở kết hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trước ngày 1/7/2004 thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thứ 3, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ như thừa kế, tặng cho; thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất;... thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thứ 4, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về việc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp sổ đỏ thì được cấp. Trường hợp chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp theo quy định của pháp luật.

Thứ 5, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định thuộc các trường hợp trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền thì được cấp sổ đỏ. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Thứ 6, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành thì được cấp sổ đỏ.

Thứ 7, hộ gia đình, cá nhân có bản sao một trong các loại giấy tờ quy định thuộc các trường hợp trên mà bản gốc đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ này, được UBND cấp xã xác nhận là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu và thực hiện theo quy định.