Quy định mới nhất về nhà ở xã hội: Công an xã xác nhận thu nhập

Công an xã xác nhận thu nhập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2026 ngày 9/2 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/2.

Trong đó, nhiều quy định mới liên quan đến nhà ở xã hội được điều chỉnh theo hướng mở rộng điều kiện thụ hưởng, chuẩn hóa thủ tục và tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình triển khai.

Nghị định 54/2026 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024 theo hướng mở rộng tiêu chí xác định điều kiện chưa có nhà ở.

Theo đó, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của người đó không có tên hoặc không có thông tin về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa phương nơi có dự án nhà ở xã hội. Việc xác định điều kiện này không phụ thuộc thời điểm nộp hồ sơ mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Thẩm quyền xác nhận điều kiện nhà ở được giao cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai. Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được đề nghị xác nhận, cơ quan này có trách nhiệm thực hiện xác nhận theo quy định.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2024 về điều kiện thu nhập. Theo quy định mới, thẩm quyền xác nhận thu nhập được chuyển từ Ủy ban nhân dân cấp xã sang Công an cấp xã nơi công dân thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại.

Người đề nghị có trách nhiệm kê khai và cam kết về thu nhập bình quân hằng tháng. Công an cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xác minh, hậu kiểm thông tin thu nhập trong trường hợp cần thiết.

Đơn đề nghị xác nhận điều kiện thu nhập đồng thời là giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Mức trần thu nhập vẫn giữ theo quy định hiện hành, với người độc thân không quá 15 triệu đồng/tháng và người đã kết hôn có tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Tâm Nguyên).

Thêm phương án bán nhà ở xã hội

Nghị định 54/2026 cũng sửa đổi toàn diện Điều 38 Nghị định số 100/2024 về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua và cho thuê nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công.

Quy định mới yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin dự án trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, chính quyền địa phương, báo là cơ quan ngôn luận của địa phương và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hồ sơ đăng ký có thể nộp trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tối thiểu là 30 ngày.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh sách hồ sơ gửi Sở Xây dựng để kiểm tra tình trạng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, công khai danh sách hồ sơ đủ điều kiện và tổ chức bốc thăm trong trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá chỉ tiêu.

Việc ưu tiên được áp dụng cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở, trong đó thứ tự ưu tiên gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người thuộc diện tái định cư và nữ giới. Sau khi ký hợp đồng mua bán, thông tin giao dịch được cập nhật và công khai theo quy định.

Nghị định cũng sửa đổi quy định chuyển tiếp đối với nhà ở xã hội đang cho thuê. Theo đó, chủ đầu tư được ưu tiên bán nhà ở xã hội cho người đang thuê đủ điều kiện khi có nhu cầu mua trước thời hạn 10 năm. Trường hợp không bán cho người thuê, chủ đầu tư có thể bán lại cho Quỹ nhà ở quốc gia.

Giá bán nhà ở xã hội đang cho thuê được xác định trên cơ sở giá bán đã thẩm định, cộng lãi vay bình quân hằng năm của các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tương ứng với thời gian thuê và trừ đi phần giá trị khấu hao theo thời gian đã thuê.