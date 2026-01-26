Đại gia làm siêu dự án sông Hồng âm thầm có nhiều động thái gây tò mò

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nằm trong liên danh 5 tập đoàn lớn làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thời gian gần đây, Đại Quang Minh liên tục có những bước đi, từ tăng vốn điều lệ, huy động trái phiếu đến tái cơ cấu nhân sự, nhằm chuẩn bị cho siêu dự án sông Hồng.

Mới nhất, công ty này nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đại Quang Minh liên tục tăng vốn trong thời gian qua (Ảnh: IT).

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp không được công bố cụ thể. Tuy nhiên, theo như hồ sơ đăng ký cho thấy toàn bộ vốn góp đều bằng tiền đồng Việt Nam, đến từ nguồn vốn tư nhân trong nước và không có sự tham gia của cổ đông nước ngoài.

Lần tăng này là lần tăng vốn đầu tiên của Đại Quang Minh trong năm 2026.

Đáng chú ý, trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện 3 đợt tăng vốn liên tiếp. Cụ thể, cuối tháng 1/2025, vốn điều lệ được nâng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng. Tiếp đó, công ty tăng vốn lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6/2025 và đạt 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Sau đợt tăng vốn mới nhất, quy mô vốn điều lệ đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) hay Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng). Mức vốn này cũng đưa Đại Quang Minh tiến sát Novaland (20.476 tỷ đồng) và chỉ xếp sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).

Cùng với việc tăng vốn, Đại Quang Minh mới đây báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành xong 1.500 tỷ đồng trái phiếu. Được biết, đây là lô trái phiếu đầu tiên của doanh nghiệp này.

Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh siêu dự án sông Hồng (Ảnh: Liên danh đầu tư cung cấp).

Trái phiếu có mã DQM12501, được phát hành ngày 30/12/2025, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất phát hành 9,75%/năm. Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản.

Một thay đổi khác đáng chú ý tại Đại Quang Minh là việc ông Trần Đăng Khoa (thường được gọi là Khoa “Khàn”) bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đảm nhiệm.

Ông Trần Đăng Khoa (SN 1970) là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm nay, Thaco công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.

Về tình hình kinh doanh, cơ cấu doanh thu chính của Đại Quang Minh chủ yếu đến từ doanh thu chuyển nhượng căn hộ ở, nhà phố, biệt thự; doanh thu cho thuê bất động sản; doanh thu dịch vụ khác như tổng thầu thi công, xây lắp, tư vấn thiết kế, quản lý vận hành các dự án.

Doanh nghiệp tập trung phát triển bất động sản và hạ tầng, đầu tư thực hiện 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động sang phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương 786ha, tham gia làm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài 60 km…