Chủ tịch Đèo Cả tiết lộ lý do rút khỏi siêu dự án sông Hồng 855.000 tỷ đồng

Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị từng đặt những nền móng đầu tiên cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đã xác nhận việc dừng tham gia dự án này.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng khẳng định doanh nghiệp chủ động “dừng đúng lúc” tại những dự án không phải sở trường, nhằm tránh lãng phí nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để Hà Nội lựa chọn mô hình, đối tác phù hợp nhất.

“Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, điều quan trọng nhất là đảm bảo điều kiện để dự án chạy được và phải chạy bền, chứ không bất chấp bằng mọi giá để đánh trống ghi danh trong mọi giai đoạn”, ông Hoàng nói.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng (Ảnh: Hữu Nghị).

Tập đoàn này đánh giá dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án có quy mô rất lớn, bao gồm nhiều cấu phần phức tạp, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết, tái định cư và xây dựng cảnh quan. Trong khi đó, thế mạnh cốt lõi của doanh nghiệp nằm ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, công trình ngầm, quản trị thi công và công nghệ.

Tập đoàn khẳng định không nhận bất kỳ lợi ích nào từ các cá nhân hay tổ chức liên quan đến những dự án mà doanh nghiệp không tiếp tục đầu tư.

Đánh giá Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án trọng điểm, ông Hoàng cho biết Đèo Cả là đơn vị đặt những “viên gạch” đầu tiên giúp dự án chính thức được khởi động sau nhiều năm nằm “trên giấy”.

Tuy nhiên, quá trình triển khai của dự án sau đó có những diễn biến khác với phương án thiết kế ban đầu và định hướng của doanh nghiệp. Do đó, doanh ngiệp quyết định dừng lại để dự án duy trì tính liên tục, tránh lãng phí nguồn lực, đặc biệt đối với các cấu phần cần tính toán dài hạn như hướng tuyến, tổ chức không gian và an toàn đê điều, thoát lũ.

Ngày 19/12 vừa qua, Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Theo phê duyệt đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000ha, trải dài qua 19 phường, xã dọc 2 bên sông Hồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Liên danh 6 tập đoàn lớn, gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát đã được trao quyết định đầu tư.