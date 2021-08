Đại gia địa ốc Him Lam bán vốn tại DIC Corp

Dân trí Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam vừa thu về hàng trăm tỷ đồng nhờ bán vốn tại Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp.

Cổ đông DIC Corp từng từ chối hợp tác với Him Lam làm dự án 10.000 tỷ đồng

CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam vừa thông báo việc bán 10 triệu cổ phiếu tại Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã chứng khoán: DIG).

Sau giao dịch, bất động sản Him Lam giảm lượng nắm giữ xuống còn hơn 77,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm tỷ lệ sở hữu từ 21,35% xuống còn 18,81%.

Việc bán vốn của Him Lam diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu DIG liên tục tăng mạnh lên vùng giá đỉnh 34.800 đồng/cổ phiếu, tăng gần 62% so với cuối năm ngoái.

Nếu tạm tính theo giá giao dịch trung bình của DIG 2 phiên 16/8 và 17/8, Him Lam có thể đã thu về khoảng hơn 330 tỷ đồng từ động thái bán vốn.

Him Lam Land là một công ty bất động sản thuộc hệ sinh thái Him Lam của doanh nhân Dương Công Minh. Công ty này có vốn điều lệ là 1.700 tỷ đồng.

Trước khi bước chân vào DIC Corp với vai trò cổ đông lớn, Him Lam đã hợp tác với doanh nghiệp này triển khai dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, tỉnh Đồng Nai.

Đến cuối tháng 9/2020, truyền thông từng đưa tin việc DIG Corp đã không thể thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu với Him Lam vì cổ đông không đồng ý.

Trước đó, chủ trương công ty là hợp tác với công ty con do CTCP Him Lam chỉ định để thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. DIG và công ty đó sẽ tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên, trong đó DIG góp 65% vốn điều lệ, công ty con của Him Lam góp 35%.

Vốn điều lệ công ty tại thời điểm đăng ký thành lập là 700 tỷ đồng, DIG góp 455 tỷ, công ty con của Him Lam góp 245 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu có quy mô diện tích 90,5ha được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt lựa chọn DIC Corp làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án là 15 năm (từ quý I/2015 - quý IV/2026).

Liên quan đến DIG Corp, trước đó, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng đã bán hơn 6,2 triệu cổ phiếu của công ty này hôm 12/8 ở vùng giá đỉnh.

Như vậy, trong thời gian 10/8-12/8, Thiên Tân đã bán hơn 13,6 triệu cổ phiếu DIG để giảm lượng nắm giữ xuống gần 69 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ giảm từ 20,15% về còn 16,83%.

Nguyễn Mạnh