Cư dân kêu cứu, tố ban quản lý tòa nhà khóa thang máy, không xử lý rác thải

Cư dân tố ban quản lý khóa thang máy, tạm dừng thu phí vận hành

Nhiều cư dân đang sinh sống tại tòa nhà chung cư Osaka Complex tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) phản ánh, từ ngày 17/7 vừa qua, ban quản lý tòa nhà là Công ty TNHH Nam Minh Hoàng (viết tắt là Công ty Nam Minh Hoàng) đã khóa 5 thang máy cư dân cùng với 2 thang máy vận chuyển rác.

Theo cư dân, điều này làm ảnh hưởng tới việc đi lại, vệ sinh môi trường trong tòa nhà và tiềm ẩn những rủi ro liên quan tới an toàn cháy nổ, tính mạng con người.

Cư dân cho biết 5 trong 6 thang máy phục vụ việc đi lại của hơn 300 hộ dân tòa B - chung cư Osaka Complex bị ban quản lý tòa nhà khóa (Ảnh chụp ngày 19/7: Hà Phong).

Anh L. - một chủ sở hữu căn hộ tòa B chung cư Osaka Complex - cho biết, ban quản lý tòa nhà đã cắt 5 trong số 6 thang máy phục vụ cư dân đi lại tại tòa B chung cư này. Đồng thời, ban quản lý cũng thực hiện khóa thang rác, không vận chuyển rác thải từ ngày 17/7.

"Hơn 300 căn hộ tòa B chỉ được sử dụng một thang máy. Không ít người, có cả trẻ nhỏ phải đi thang bộ vì chờ quá lâu trong những ngày qua", anh L. bức xúc.

Thang vận chuyển rác của tòa nhà cũng đang bị ban quản lý khóa. Người dân tự xử lý rác thải của gia đình ra nơi tập kết (Ảnh chụp ngày 19/7: Hà Phong).

Rác thải sinh hoạt chất đống tại tầng 1 của tòa nhà ngày 17/7 (Ảnh cư dân cung cấp).

Còn theo chị D. - một cư dân khác của tòa B chung cư Osaka Complex, nhiều cư dân đang rất bức xúc trước việc ban quản lý tòa nhà tự ý khóa thang máy và không vệ sinh tòa nhà. Sự việc đã được cư dân phản ánh nhiều lần tới UBND phường Hoàng Liệt.

Nêu lý do về việc khóa thang máy và không thực hiện vận chuyển rác thải, tại văn bản gửi cư dân và UBND phường Hoàng Liệt, Công ty Nam Minh Hoàng cho biết, công ty này đã làm việc với Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam để ra hạn hợp đồng bảo trì thang máy (thời gian hết hạn hợp đồng là 30/6/2023).

Tuy nhiên, Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt không đồng ý gia hạn hợp đồng bảo trì thang máy mà chỉ chấp thuận trực sự cố đến ngày 15/7 (không chấp thuận đảm bảo an toàn cho hoạt động thang máy).

Công ty Nam Minh Hoàng cũng cho biết, hợp đồng bảo trì thang máy vận chuyển rác thải sinh hoạt cũng đã hết thời hạn hiệu lực vào ngày 15/7. Việc dừng vận chuyển rác thải sau ngày 15/7 do thiết bị làm việc không đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, theo ban quản lý, các hệ thống kỹ thuật khác của tòa nhà đã đến và quá hạn bảo trì, bảo dưỡng. Các hệ thống kỹ thuật cần kiểm định an toàn cũng đã quá thời hạn nhưng không có kinh phí thực hiện.

Do đó, công ty này tạm dừng việc thu phí dịch vụ quản lý vận hành tháng 7, 8, 9 năm 2023. Đồng thời, doanh nghiệp thông báo tạm dừng việc vệ sinh và vận chuyển rác thải do điều kiện làm việc của cán bộ nhân viên công ty không đảm bảo an toàn. Các thang máy vận chuyển người sẽ hạn chế sử dụng để giảm thiểu việc mất an toàn.

"Từ ngày 1/7/2023, các công tác thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa thuộc chi phí bảo trì tòa nhà, chúng tôi chỉ có thể thực hiện khi được cư dân cấp vật tư thiết bị phù hợp hoặc có đảm bảo nguồn thu", trích nội dung văn bản của Công ty Nam Minh Hoàng.

Cần thiết sẽ vào tù tìm chủ đầu tư

Liên quan tới sự việc tại chung cư Osaka Complex, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, cơ quan này đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp để tìm hướng giải quyết.

Trong đó, chính quyền yêu cầu ban quản lý tòa nhà tiếp tục duy trì đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống thang máy và các công tác quản lý vận hành chung cư trong thời gian chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư.

Sáng 19/7, nhiều cư dân đã tập trung trước trụ sở của Công ty Nam Minh Hoàng yêu cầu mở khóa thang máy để việc đi lại thuận lợi (Ảnh: Hà Phong).

Mới đây, ngày 18/7, ông Nguyễn Tú Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt - đã có văn bản về việc đảm bảo công tác vận hành tại chung cư này. Lãnh đạo UBND phường đề nghị Công ty Nam Minh Hoàng đảm bảo hoạt động của 12 thang máy trong tòa nhà và 2 thang rác.

Công ty này cũng phối hợp với UBND tổ chức họp mời toàn bộ đại diện chủ sở hữu tham gia để quyết định việc bảo trì, bảo dưỡng thang máy, thang rác.

"Trước khi tổ chức hội nghị công ty chuẩn bị báo cáo giải trình về tài chính trong việc bảo trì, bảo dưỡng thang máy và thang rác. Công ty có phương án giám sát bảo trì, bảo dưỡng để cư dân tham gia", văn bản ông Tú ký nêu.

Ngoài ra, theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, qua nắm bắt tìm hiểu, cơ quan này được biết người đại diện pháp luật của chủ đầu tư dự án - Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam là ông Phan Anh Minh đã bị Cơ quan điều tra (Công an TP Hà Nội) khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang chấp hành án phạt tù.

UBND phường đã có 3 văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị phối hợp và cử đại diện tham gia hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng không nhận được phản hồi.

"Hiện tại trụ sở của Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam được đặt tại tòa chung cư Osaka Complex, tuy nhiên khối văn phòng không hoạt động. Phường đang tìm hiểu và cần thiết sẽ vào nơi ông Phan Anh Minh đang chấp hành án tù để hỏi về việc ủy quyền thực hiện hội nghị nhà chung cư", lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho biết.

Về tình hình quỹ bảo trì chung cư này, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, tài khoản quỹ bảo trì 2% theo hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được chủ đầu tư mở tại ngân hàng MB đang được Công an TP Hà Nội phong tỏa.

Hiện nay, Ban kiểm soát dự án thông báo tới các hộ dân chung cư này đóng phí bảo trì 2% vào tài khoản tên "Hoang Kim Oanh - Nguyen Thu Thinh - Duong Thi Ngoc Mai" mở tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam.

Bà Oanh - một người trong 3 chủ sở hữu tài khoản trên - cho biết, quỹ bảo trì 2% đã thu được trên 90% số căn hộ đã đóng, số tiền trong tài khoản trên là 13 tỷ đồng. Quỹ bảo trì này vẫn được giữ nguyên và chưa có chi phí và có phát sinh lãi suất ngân hàng.

Trưa 19/7, cư dân chung cư Osaka Complex tập trung căng băng rôn trước cổng UBND phường Hoàng Liệt để yêu cầu cơ quan này vào cuộc, đảm bảo quyền lợi cho cư dân (Ảnh: Hà Phong).

Để giải bức xúc trong cư dân, UBND phường Hoàng Liệt đã đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan xem xét kiểm tra, hướng dẫn Công ty Nam Minh Hoàng, ban kiểm soát dự án, ban quản trị lâm thời trong việc thu, quản lý, sử dụng quỹ bảo trì 2% tài khoản đồng sở hữu 3 người trên. Đồng thời, kiểm tra và thanh tra công tác quản lý vận hành chung cư Osaka Complex.

Ngoài ra, UBND phường đề nghị UBND quận Hoàng Mai, Sở Xây dựng Hà Nội xem xét, hướng dẫn tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập ban quản trị, từ đó giải quyết các vấn đề về công tác quản lý vận hành, bảo trì nhà chung cư khi chủ đầu tư không phối hợp.