Hà Tĩnh chấn chỉnh tình trạng "thổi giá đất" sau phản ánh của Dân trí

Sáng 19/9, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh này.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tại một số thời điểm, khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở có hiện tượng tăng cao bất thường, không phù hợp với giá trị thực.

Ô tô nối đuôi nhau đổ về xã Toàn Lưu sau khi quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được công bố (Ảnh: Hoài Anh).

Cơ quan này chỉ rõ nguyên nhân do một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để thao túng tâm lý. Nhóm người này đã "đẩy giá tăng cao", "tạo giá ảo", gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi.

"Ngày 18/9, báo Dân trí cũng có bài phản ánh giá đất tăng đột biến tại một số xã ở Hà Tĩnh. Những hiện tượng này cần sớm kiểm soát để tránh tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và công tác thu hút đầu tư của tỉnh", văn bản nêu rõ.

Nhằm chấn chỉnh, Sở Xây dựng Hà Tĩnh, đề nghị tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về sàn giao dịch, môi giới theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96/2024/NĐ-CP.

Người mua, kẻ bán đất tấp nập (Ảnh: Hoài Anh).

Cá nhân hành nghề môi giới chỉ được hoạt động khi có chứng chỉ hợp lệ, làm việc trong doanh nghiệp được cấp phép và phải ghi rõ số chứng chỉ khi quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội để minh bạch thông tin, tránh gây tác động tiêu cực tới thị trường.

Chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và phòng, chống rửa tiền; chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện.

Công an tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, đầu cơ trục lợi, trốn thuế, gây rối loạn thị trường. UBND cấp xã, phường và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ dự án, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn, tạo "sốt đất".

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đề nghị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của sàn giao dịch, chủ đầu tư, doanh nghiệp môi giới và các phiên đấu giá đất; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hiện tượng đẩy giá bất thường.

Nhiều vị trí trước đây hoang vắng nhưng nay được san nền, rao bán giá cao (Ảnh: Hoài Anh).

Trước đó, báo Dân trí đăng tải bài viết Ô tô nối đuôi về làng, giá đất một xã ở Hà Tĩnh tăng chóng mặt phản ánh xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh, bỗng chốc trở thành "điểm nóng" bất động sản.

Một tuần nay, sau khi quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) được công bố, dọc tuyến tỉnh lộ 550 và nhiều ngõ nhỏ trong xã Toàn Lưu, ô tô nối đuôi đỗ kín. Nhiều nhóm người tập trung chụp ảnh, trao đổi, hỏi mua đất.

Một người dân thôn Nam Sơn, xã Toàn Lưu, cho biết lô đất 160m2 ngay cạnh nhà được bán đầu năm 2025 với giá 700 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, lô đất này liên tục được chuyển nhượng, tăng lên 1 tỷ đồng, rồi 1,2 tỷ đồng và hiện tiếp tục được rao bán với giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Gần đó, một lô đất rộng 200m2 cũng được chào bán 2,2 tỷ đồng dù nằm trong ngõ nhỏ, xung quanh chủ yếu là rừng cây và cánh đồng bỏ hoang.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết sau khi môi giới bất động sản đổ về ồ ạt, giá đất tại 5 thôn của xã tăng tới 40%. Các khu vực này chủ yếu là đất đồi, đất trồng ngô, sắn bỏ hoang.

"Hiện tượng này do giới đầu cơ tạo ra, thực tế chưa có giao dịch thành công. Họ chủ yếu mua đi bán lại, "lướt sóng", còn nhu cầu đất ở thực sự rất ít", vị lãnh đạo khẳng định.