6 thứ chuyên gia khuyên tuyệt đối không nên bày trên bàn bếp

Căn bếp là nơi giữ lửa và gắn kết gia đình, còn mặt bàn chính là “trái tim” của không gian ấy. Thế nhưng, đây cũng thường là chỗ bừa bộn nhất, dễ làm mất cảm hứng nấu ăn.

Muốn bếp luôn gọn và đẹp, điều quan trọng không phải mua thêm đồ, mà là biết cất đi những thứ không nên để trên bàn.

Dưới đây là 6 món cần dọn dẹp ngay để căn bếp luôn thoáng và tinh tươm.

Chai lọ đựng gia vị, đồ khô và dầu ăn

Thói quen của nhiều gia đình Việt là để sẵn các chai dầu ăn, nước mắm, xì dầu, giấm ngay cạnh bếp nấu cho tiện tay. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm nghiêm trọng. Hơi nóng và ánh sáng trực tiếp từ bếp có thể làm giảm chất lượng, thay đổi mùi vị và thậm chí làm biến chất sản phẩm, đặc biệt là dầu ô liu.

Ánh sáng và nhiệt độ dễ khiến dầu ăn, gia vị nhanh hỏng (Ảnh: Vecteezy).

Thay vì trưng bày chúng ra ngoài, một mẹo hay là hãy cất toàn bộ gia vị dạng lỏng vào ngăn tủ hoặc kệ kéo gần khu vực nấu nướng. Việc này không chỉ giúp mặt bàn trông thoáng đãng, sạch sẽ hơn mà còn bảo quản gia vị của bạn một cách tốt nhất. Bạn có thể chiết các loại hay dùng ra những chai nhỏ xinh xắn để sử dụng trong vài ngày.

Kệ cắm dao và ống đựng dụng cụ

Kệ dao bằng gỗ hay ống đựng đũa, muỗng, vá canh là những vật dụng vô cùng quen thuộc. Chúng tiện lợi, nhưng lại là “thủ phạm” chiếm dụng không gian và tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Các khe cắm dao hay lòng ống đựng là nơi dễ tích tụ bụi bẩn, dầu mỡ và vi khuẩn nếu không được làm sạch thường xuyên.

Kệ cắm dao không chỉ chiếm diện tích mà còn dễ tích bụi, ẩm mốc hoặc vi khuẩn, đặc biệt khi bạn cất dao còn ướt (Ảnh: Warther Cutlery).

Các chuyên gia gợi ý nên chuyển sang sử dụng thanh nam châm treo dao gắn tường. Giải pháp này vừa giúp giải phóng mặt bàn, vừa giữ cho dao luôn khô ráo, sắc bén.

Đối với đũa, muỗng, vá, hãy ưu tiên sắp xếp chúng gọn gàng trong các khay chia trong ngăn kéo. Khi cần mới lấy ra, không gian bếp của bạn sẽ trông chuyên nghiệp và gọn gàng hơn hẳn.

Thiết bị điện nhỏ ít dùng

Nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy đánh trứng là những trợ thủ đắc lực, nhưng chúng không cần thiết phải “thường trú” trên mặt bàn bếp. Việc bày quá nhiều thiết bị sẽ khiến không gian trở nên chật chội, rối mắt và gây khó khăn cho việc lau dọn.

Những thiết bị ít dùng như máy xay sinh tố nên cất trong tủ thay vì bày trên mặt bàn bếp (Ảnh: NYT).

Nguyên tắc vàng là thứ gì không dùng hàng ngày, hãy cất đi. Chỉ nên giữ lại một đến hai thiết bị bạn sử dụng mỗi ngày, ví dụ như nồi cơm điện hay ấm đun siêu tốc. Các thiết bị còn lại nên được cất gọn trong tủ bếp để vừa tiện lấy, vừa giữ cho mặt bàn luôn quang đãng.

Chai nước rửa chén và miếng bọt biển

Chai nước rửa chén với nhãn mác sặc sỡ và miếng rửa bát ướt sũng đặt cạnh bồn rửa là một hình ảnh không mấy đẹp mắt. Chúng tạo cảm giác ẩm ướt, tạm bợ và có thể làm giảm đi vẻ sang trọng của cả căn bếp.

Chai nước rửa chén, giẻ lau đặt bên bồn rửa tiện nhưng mất mỹ quan (Ảnh: Getty).

Để giải quyết vấn đề này, hãy đầu tư một chút vào các bình đựng bằng gốm sứ, thủy tinh hoặc đá có thiết kế đẹp mắt để chiết nước rửa chén vào. Đối với miếng bọt biển hay giẻ lau, hãy vắt khô và cất chúng vào giỏ treo nhỏ bên trong bồn rửa hoặc trong ngăn tủ ngay dưới bồn.

Một thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả thẩm mỹ mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ.

Giỏ trái cây và rau củ để lâu ngày

Một giỏ trái cây tươi ngon có thể là điểm nhấn trang trí thú vị, nhưng nó cũng rất dễ biến thành nơi chứa đồ ăn cũ hoặc bị xâm chiếm bởi các vật dụng không liên quan. Việc để rau củ như hành, tỏi, khoai tây trên mặt bàn cũng không phải là ý hay vì chúng cần nơi khô ráo, tối và thoáng khí để bảo quản được lâu.

Giỏ trái cây tươi có thể làm bếp thêm sinh động, nhưng nếu không để ý, nó dễ biến thành góc chứa đồ cũ lộn xộn (Ảnh: Stockcake).

Nếu bạn muốn trưng bày trái cây, hãy đảm bảo chỉ để một lượng vừa đủ dùng trong vài ngày và thường xuyên kiểm tra. Với các loại củ quả khác, hãy cất chúng trong giỏ tre, rổ rá và đặt ở một góc thoáng mát trong bếp hoặc trong tủ đựng đồ khô.

Đống đồ lặt vặt

Chìa khóa, hóa đơn, thuốc, thư quảng cáo… tất cả đều dễ “hạ cánh” trên bàn bếp. Chỉ vài ngày, bạn đã có một “bãi đáp” hỗn độn, gây mệt mỏi mỗi khi bước vào bếp.

Cách tốt nhất là tạo một khu riêng cho những món đồ này ngay gần cửa ra vào, có thể là chiếc khay nhỏ hoặc hộp chứa đa năng. Khi mọi thứ có vị trí riêng, bàn bếp của bạn sẽ “thở” lại, đúng chức năng vốn có, đó là phục vụ việc nấu nướng.

Nên cất các vật nhỏ như chìa khóa, giấy tờ vào khay, kệ riêng thay vì vứt chúng bừa bãi trên mặt bàn bếp (Ảnh: Etsy).

Một mặt bàn sạch và rộng không chỉ khiến bếp trông đẹp hơn mà còn giúp đầu óc bạn thoải mái hơn. Khi mọi thứ có trật tự, việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng, và căn bếp sẽ thực sự là nơi khơi nguồn cảm hứng cho mỗi bữa cơm gia đình.

Hãy thử cất đi những món “vô tình gây bừa” này hôm nay, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy căn bếp của mình sáng và dễ chịu hơn chỉ sau vài phút.