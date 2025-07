Chuyên gia: Sáp nhập địa giới hành chính ở TPHCM giúp giảm giá bán nhà

Trả lời phóng viên báo Dân trí bên lề sự kiện hôm nay (7/8), bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam - nói việc sáp nhập tỉnh, thành là thay đổi bước ngoặt, mang tính lịch sử.

Tại phía Nam, sau sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM, siêu đô thị này có quy mô diện tích gấp 3 lần, dân số gấp 1,5 lần, quy mô kinh tế chiếm 25% cả nước, đóng góp ngân sách lớn.

Chuyên gia đánh giá tích cực chính sách sáp nhập tỉnh, thành ảnh hưởng tốt đến thị trường bất động sản (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Bà đánh giá việc sáp nhập mang lại nhiều lợi ích, như tăng lựa chọn cho người mua nhà, giảm giá bán nhà và tạo xu hướng giãn dân đô thị. Trước đây, khái niệm tỉnh, thành tạo rào cản về mặt tâm lý với người dân sinh sống tại TPHCM (cũ), không muốn di chuyển Bình Dương (cũ) nằm ở giáp ranh.

Chưa kể, người dân lo ngại các vấn đề về hộ khẩu, tạm trú, thường trú. Đến nay, việc sáp nhập xóa bỏ các rào cản tâm lý này, người dân có thể cân nhắc đi xa hơn, ở khu vực hợp lý hơn về giá... mà vẫn nằm trong ranh giới địa lý TPHCM.

Giá nhà tại Bình Dương (cũ) cũng rẻ hơn TPHCM (cũ), đem lại nhiều lựa chọn tốt hơn cho người mua trong bối cảnh nguồn cung thành phố này còn hạn chế.

Theo báo cáo của CBRE, trong quý II, giá căn hộ tại TPHCM (cũ) đạt trung bình 82 triệu đồng/m2, tăng 7% so với quý trước và 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án mở bán mới ghi nhận mức giá tăng trung bình 10-13% so với giai đoạn trước.

Trong khi đó, Bình Dương (cũ) có nguồn cung dồi dào. Nửa đầu năm, thị trường này có gần 8.300 căn hộ mới, cao gấp 6 lần TPHCM (cũ). Giá sơ cấp chung cư Bình Dương (cũ) chỉ khoảng 38 triệu đồng/m2, thấp hơn nhiều TPHCM (cũ).

Bà cho rằng giá bán căn hộ và nhà liền thổ tại các khu vực ngoại thành thấp hơn TPHCM (cũ) lần lượt khoảng 50% và 80% tính tại quý II. Cùng với nguồn cung tương lai dồi dào hơn thì dư địa tăng giá tại các thị trường ngoại thành còn rất lớn, dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong ba năm tới đạt 9-11%/năm cho thị trường căn hộ và tăng 6%-12%/năm cho thị trường nhà liền thổ.

Bà cũng cho rằng sau khi sáp nhập, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế sẽ đồng bộ hơn. Từ đó, tính liên kết trong siêu đô thị TPHCM sẽ tốt hơn, sẵn sàng cho người dân dịch chuyển và an cư.

Đồng quan điểm này, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc bất động sản nhà ở của CBRE Việt Nam - nói do nguồn cung nhà ở nội thành TPHCM (cũ) khan hiếm nên các đô thị vệ tinh có cơ hội lấp đầy khoảng trống quỹ đất. Các đô thị vệ tinh cũng có lợi thế giá thấp hơn nhiều khu vực trung tâm, hạ tầng được hỗ trợ tốt nên nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm sản phẩm mức giá thấp hơn lân cận.

Tuy nhiên, ông Kiệt có lưu ý xu hướng tăng giá ở một số khu đô thị vệ tinh quanh TPHCM vì có diện tích lớn, tốc độ triển khai nhanh, hạ tầng được đầu tư tốt. Nhiều khả năng những khu vực này sẽ tăng giá nhanh hơn những khu vực khác.