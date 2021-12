Chuyên gia dự báo yếu tố có thể khiến giá bất động sản tăng năm 2022

Dân trí Chuyên gia nhận định, giá đất tại các vùng lân cận TPHCM sẽ tăng ấn tượng vào năm 2022 nhờ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Việc này cũng sẽ hỗ trợ bất động sản gia tăng giá trị ở khu vực Hà Nội và vùng ven.

Yếu tố quan trọng định hình thị trường bất động sản 2022

Theo đề xuất của nhóm nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các chuyên gia, trong tổng quy mô gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế 2 năm 2022-2023 (445.760 tỷ đồng giá trị thực chi) thì có tới 150.000 tỷ đồng được đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Theo chuyên gia, việc đầu tư hạ tầng được thực hiện ra sao sẽ là yếu tố định hình thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Trong báo cáo vừa phát hành, nhóm nghiên cứu VnDirect cũng cho rằng thị trường bất động sản vùng lân cận TPHCM sẽ hút đầu tư vào năm 2022, nhờ sự phát triển cơ sở hạ tầng ở những khu vực này.

Mức độ quan tâm về bất động sản ở nhiều tỉnh thành tăng mạnh sau đại dịch, theo thống kê của Batdongsan.com.vn (Ảnh: Đ.V).

"Cơ sở hạ tầng những khu vực vệ tinh này đang dần được hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian đến TPHCM, từ đó giúp củng cố quyết định mua bất động sản vùng ven", chuyên gia VnDirect nhận định.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận định, giá đất tại các vùng lân cận TPHCM sẽ tiếp tục tăng ấn tượng trong 2022, nhờ việc mở rộng đường cao tốc đến khu vực phía Tây và ven biển với các dự án hạ tầng đang triển khai như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn một.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, hậu giãn cách xã hội, hoạt động giao dịch bất động sản trên cả nước có xu hướng sôi động trở lại. Đặc biệt, việc dịch bệnh được kiểm soát tích cực khiến mức độ quan tâm nhà đất tại nhiều tỉnh thành phía Nam bùng nổ.

Cụ thể, trong tháng 10, nhu cầu giao dịch đất nền, nhà phố khu vực TPHCM và các tỉnh vệ tinh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng trưởng ấn tượng so với tháng trước đó. Cụ thể như Bà Rịa - Vũng Tàu mức tăng 73%, Đồng Nai 65%...

Trong văn bản vừa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đề xuất mức vốn 120.700 tỷ đồng cho 6 dự án giao thông lớn, từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đã trình Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để thông qua tại kỳ họp tháng 12 của Quốc hội Khóa XV với tổng mức đầu tư là 146.990 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí hơn 47.100 tỷ đồng.

Còn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, hiện đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án dự kiến chuyển sang phương thức đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 18.600 tỷ đồng; phần vốn ngân sách đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã bố trí là hơn 5.700 tỷ đồng.

Cần lưu ý gì khi tăng đầu tư hạ tầng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công?

Theo thông tin, từ cuối tháng 9 đến nay, trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện nhiều nhóm khách đầu tư đi "gom hàng". Trong số này, đa phần là các nhà đầu tư đến từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Họ tìm kiếm cơ hội đầu tư với kỳ vọng hạ tầng sẽ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy vấn đề về giá.

Qua khảo sát trên các kênh mua bán bất động sản, khu vực gần chợ Phước Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) nhiều khu đất nằm gần chợ, sát biển, mặt tiền đường nhựa có giá khoảng 2,8 tỷ đồng/120 m2. Hay những lô đất mặt tiền đường nhựa ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, cách biển khoảng 2km có giá chỉ 1,3 tỷ đồng/125 m2. Một lô đất 116 m2 nằm trên hai mặt tiền đường tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền cũng đang được rao trên các diễn đàn bất động sản với giá 2,85 tỷ đồng.

Không chỉ ở huyện Long Điền, nhiều nhà đầu tư còn đến các khu vực khác của Bà Rịa-Vũng Tàu để "săn" đất nền như thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức… Giá đất mặt tiền đường nhựa tại các khu vực này dao động từ 1,2 - 3 tỷ đồng, tùy vào diện tích, vị trí.

Ở giai đoạn 2021 - 2025, Long An cũng dự kiến chi đến gần 30.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, giúp tăng cường khả năng kết nối. Trước đây, dù cùng có vị trí tiếp giáp với TPHCM nhưng Long An lại đang chậm nhịp hơn rất nhiều so với Đồng Nai, Bình Dương do cơ sở hạ tầng giao thông kém phát triển. Theo khảo sát, giá đất thổ cư ở những khu vực giáp ranh với TPHCM như Đức Hòa hiện khoảng 15-20 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí...

Không chỉ ở khu vực phía Nam, sự mở rộng đô thị của Hà Nội và cải thiện của hạ tầng cũng sẽ khiến thị trường tăng sức nóng.

Trong giai đoạn 2021-2025, ngân sách 8,93 tỷ USD đầu tư công sẽ tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ riêng tại Hà Nội, giai đoạn này sẽ có 460 dự án đầu tư trung hạn cho các dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải tại thủ đô. Năm nay, hai tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội sẽ đi vào hoạt động. Tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông) đi vào hoạt động. Cũng trong giai đoạn 2021-2025, bảy đường vành đai sẽ lần lượt đi vào hoạt động.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn Savills Hà Nội cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng tại Hà Nội đang thu hẹp khoảng cách về giá giữa khu vực đô thị và lân cận.

Theo bà Hằng, những dự án về cơ sở hạ tầng bao gồm Đại lộ Thăng Long, tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, với tuyến Metro số 2A, số 3, đường vành đai 3.5 và các tuyến đường mở rộng về phía Tây kết nối với các quận trung tâm, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, việc nâng cấp và xây dựng hạ tầng giao thông còn hỗ trợ các dự án nhà ở gia tăng giá trị. Từ năm 2017, giá sơ cấp căn hộ tại quận Cầu Giấy đã tăng 14% mỗi năm, nhờ việc sở hữu các cơ sở chăm sóc sức khỏe, giáo dục có chất lượng và hạ tầng kết nối thuận lợi. Giá sơ cấp căn hộ tại quận Long Biên cũng tăng 12%/năm do vị trí gần khu trung tâm và những cải thiện về cơ sở hạ tầng, bao gồm nút giao thông kết nối đường Vành đai 3 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 2.

Nhấn mạnh tầm quan trọng về việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đặc biệt các dự án cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy kinh tế, song theo ông Nguyễn Thành Phong - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, việc giải ngân từ tài khóa cần đều đặn tránh giật cục. Vì tiền từ tài khóa khi chi tiêu sẽ quay trở lại hệ thống ngân hàng để cung cấp tiền nhàn rỗi cho hệ thống, qua đó giảm áp lực tăng lãi suất tiền gửi.

Đồng thời không nên giải ngân quá ồ ạt có thể gây áp lực lên lạm phát và bong bóng tài sản tài chính và bất động sản, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Nguyễn Khánh