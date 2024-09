Chọn sẵn nơi yên nghỉ, đổi lấy sự an tâm

Tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn "nơi an nghỉ"

Sách "Tâm linh và Văn hóa Việt Nam" của tác giả Phan Huyền Thọ có trích đoạn: "Thực hành các phong tục thờ cúng và chăm sóc nơi an nghỉ cho ông bà, cha mẹ không chỉ để vinh danh họ trong cõi đời này, mà còn để tạo phúc đức cho các thế hệ sau, đảm bảo sự bình an và hạnh phúc cho gia đình mai sau".

Suy rộng ra, hình ảnh "nơi an nghỉ" không chỉ mang lại sự bình yên cho những người đã khuất ở thế giới bên kia, mà còn khẳng định rõ ràng tâm nguyện của con cháu muốn ghi nhớ và tri ân. Lựa chọn một nơi yên nghỉ trang trọng cho ông bà, cha mẹ là cách con cháu giữ gìn tôn nghiêm cho tổ tiên, cũng là cho thế hệ mai sau nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của truyền thống, gia đình và sự kết nối giữa các thế hệ.

Chọn sẵn nơi yên nghỉ được nhiều người Việt quan tâm (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Cúi đầu trước tổ tiên nghe anh linh ngàn xưa "trò chuyện"

Người Việt Nam từ xưa đến nay luôn coi trọng việc phụng thờ tổ tiên và chăm sóc nơi an nghỉ cho ông bà, cha mẹ. Dù kỷ nguyên số có tác động ít nhiều đến việc đơn giản hóa dần các nghi lễ, việc thờ cúng tổ tiên hầu như vẫn duy trì trong các gia đình Việt. Trong tâm thức của người Việt Nam, ông bà, cha mẹ, những người ruột thịt thân yêu dù không còn hiện hữu trong đời thực nhưng không "mất" đi, họ vẫn "sống" trong sự tôn kính, yêu thương, nhớ nhung của con cháu.

Mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp…, làn hương nghi ngút khói như một giao thức "chuyện trò" giúp quá khứ và hiện tại giao hòa, rất thực, rất gần gũi và xóa nhòa sự cách biệt âm dương. Chính sự rung cảm thiêng liêng đã góp phần củng cố các mối dây liên hệ bền chặt, tu chỉnh ý thức và hành vi của người đang sống, để sống sao cho tốt hơn, hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn với những di sản thế hệ trước để lại.

Sự an tâm đến từ đâu?

Sự an tâm không phải tự dưng có mà đến từ những quyết định thông minh và có tính toán, có kế hoạch. Khi chuẩn bị trước nơi an nghỉ, gia đình sẽ tránh khỏi những nỗi lo lắng bất an khi người thân qua đời, giảm thiểu phần nào áp lực tâm lý cho những người ở lại. Hơn hết, những quyết định vội vàng có thể dẫn đến lựa chọn không phù hợp, từ vị trí đến chi phí, từ đó vô tình tạo thêm gánh nặng tinh thần cho những người còn lại.

Hoa viên Bình An - cánh cửa mở ra sự an tâm trọn vẹn (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Bởi vậy, việc chuẩn bị trước nơi an nghỉ cho chính mình hay người thân sẽ giúp những người ở lại có một tâm lý an tâm hơn, gác mọi lo toan để tưởng nhớ về người thân yêu với tất cả tấm lòng biết ơn và yêu thương.

Hoa viên Bình An - Nơi an nghỉ "an tâm trọn vẹn"

Hoa viên Bình An hiện là một địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi yên nghỉ cho người thân đã khuất núi. "Không chỉ chu toàn cho người đã khuất, Hoa Viên Bình An còn tôn tạo hệ thống tiểu cảnh đẹp mắt, không gian xanh mát và thơ mộng để con cháu tiện họp mặt, sum vầy và tìm về nguồn cội tổ tiên. Đây là cách chúng tôi se sợi chỉ đỏ kết nối giá trị tình thân đa thế hệ cho khách hàng", đại diện Hoa viên Bình An khẳng định.

Chốn sum vầy bình yên của con cháu bên tổ tiên (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Hoa Viên Bình An tọa lạc gần sân bay quốc tế Long Thành, kết nối liền mạch với TPHCM qua cao tốc với thời gian di chuyển chưa đầy 30 phút, để những người con xa quê hay người thân thuận tiện thăm viếng trong mỗi đợt giỗ chạp, hay dịp lễ Tết.

Là công viên nghĩa trang lớn hàng đầu cả nước với diện tích lên đến 100ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, Hoa viên Bình An cũng là công viên nghĩa trang cao cấp theo chuẩn 5 sao nhờ cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ…

Tại Hoa viên Bình An khách hàng có đa dạng các lựa chọn mặt bằng hoa viên nghĩa trang khác nhau như: mộ đơn, mộ song thân, mộ gia tộc…

Tổng thể Hoa viên Bình An (Ảnh: Hoa viên Bình An).

Hoa viên Bình An còn cung cấp dịch vụ chăm sóc chu đáo như tang lễ trọn gói; chăm sóc, hệ thống tiện ích cao cấp. Các chương trình tưởng niệm định kỳ tại đây tạo cơ hội để gia đình ghi nhớ, tôn vinh những người đã khuất trong không gian thanh tịnh và ấm áp nơi cửa thiền chùa Vĩnh Nghiêm ngay trong lòng Hoa viên.

Khu mộ đơn cao cấp của Hoa viên Bình An (Ảnh: Hoa viên Bình An).

"Là thành viên của Hiệp hội quản trang Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hoa viên Bình An tự hào tạo lập một sản phẩm Việt vươn tầm đẳng cấp quốc tế", đại diện Hoa viên Bình An chia sẻ. Đồng thời, chủ đầu tư cho biết đã thanh toán 100% tiền sử dụng đất, bảo đảm tính pháp lý và thời hạn vĩnh viễn cho dự án, là nơi an nghỉ bình yên, vĩnh cửu.

