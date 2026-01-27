Hình dung về quy mô, định hướng lấn biển 1.500ha của Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo thuyết minh về dự thảo điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong dự thảo có phương hướng lấn biển và sử dụng mặt nước ven biển.

Đà Nẵng định hướng sử dụng đất lấn biển gắn với các trục phát triển ven biển từ phường Liên Chiểu đến xã Núi Thành. Đây là các hành lang kinh tế biển có vai trò kết nối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Một dự án lấn biển của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Quỹ đất lấn biển được phân bổ theo mô hình không gian đa chức năng, kết hợp du lịch, dịch vụ, công cộng, cảng biển, cảnh quan mở và hạ tầng kỹ thuật. Việc lấn biển sẽ gắn với các dự án tạo bờ, mở rộng không gian công cộng và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai.

Trong đó, khu vực Vịnh Đà Nẵng (Liên Chiểu - Thanh Khê - Hải Châu - Sơn Trà) sẽ phát triển hệ thống cảng, logistics Liên Chiểu, các trung tâm dịch vụ thương mại, công cộng ven biển và chuỗi không gian công cộng liên tục.

Ven biển Mỹ Khê - Non Nước - Điện Ngọc được định hướng phát triển đô thị du lịch chất lượng cao, kết hợp nghỉ dưỡng biển và không gian cảnh quan đặc trưng.

Dải ven biển Hội An - Cửa Đại - Cù Lao Chàm ưu tiên du lịch sinh thái biển - đảo, bảo tồn hệ sinh thái và giảm thiểu các công trình lấn biển quy mô lớn.

Khu vực Tam Kỳ - Núi Thành sẽ tạo không gian cảng, công nghiệp sạch gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai, kết hợp đô thị, dịch vụ hậu cần.

Tổng diện tích đất có khả năng lấn biển (kể cả các dự án đang chuẩn bị đầu tư) ước 1.200-1.500ha. Trong đó, 35-40% dành cho du lịch - dịch vụ; 20-25% cho hạ tầng công cộng, quảng trường, công viên biển; 25-30% cho thương mại, đô thị ven biển; 10% dự phòng cho hạ tầng cảng, logistics và các dự án công ích.

Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 1.500ha đất lấn biển, tập trung tại phường Thanh Khê. Trong đó, 600ha đất rừng phòng hộ; đất ở đô thị 300ha; 150ha đất thương mại, dịch vụ; đất công trình giao thông 270ha và 180ha đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, quy hoạch này phù hợp với định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng không gian sống đô thị ven biển.