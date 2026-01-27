Lý do "bẻ kèo" bất ngờ vụ đấu giá thuê đất 4.800 tỷ đồng/năm ở Đà Nẵng

Ngày 27/1, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã có những giải thích liên quan đến vụ việc hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải) do người trúng thuê đất ven sông Hàn xin hủy hồ sơ.

Trước đó, khu đất HH1 nằm ven sông Hàn có diện tích 3.215m2, được đưa ra cho thuê ngắn hạn với giá khởi điểm 87.970 đồng/m2/năm (tương đương hơn 282 triệu đồng/năm).

Một góc đô thị Đà Nẵng nằm ven sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Thông báo số 12 ngày 15/1, bà T.D.D.T. là người trả giá cao nhất, với đơn giá 1,512 tỷ đồng/m2/năm, tương đương khoảng 4.861 tỷ đồng/năm tiền thuê đất. Tuy nhiên, cùng ngày, bà T. đã có đơn xin rút hồ sơ tham gia thuê đất.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, khi làm việc với bà T., người này giải thích ghi nhầm số tiền trong hồ sơ tham gia bỏ giá thuê lô đất này.

Vị lãnh đạo này cho rằng, có thể người đấu giá ghi nhầm số tiền 1,512 tỷ đồng cho tổng diện tích/năm chứ không phải cho 1m2/năm. Theo quy định, khi hủy hồ sơ khách hàng sẽ mất số tiền cọc ban đầu.

Như Dân trí đã thông tin, đối với trường hợp nêu trên người trúng thuê không ký hợp đồng hoặc không nộp tiền đúng hạn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng xem xét ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có đơn giá liền kề, nếu mức chênh lệch không vượt quá 20% so với giá cao nhất.

Tuy nhiên, đối với khu đất HH1, mức giá liền kề lại có chênh lệch vượt quá 20%, nên không đủ điều kiện lựa chọn thay thế.

Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quyết định hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất nói trên và sẽ tổ chức lựa chọn lại đơn vị thuê theo đúng trình tự.