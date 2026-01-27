Ra giá hơn 4.800 tỷ/năm, người trúng thuê đất ven sông Hàn xin hủy hồ sơ

Ngày 26/1, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng thông báo hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất HH1, mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải), do người trúng thuê xin rút hồ sơ và không có đơn vị đủ điều kiện thay thế theo quy định.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, việc hủy kết quả được thực hiện trên cơ sở Luật Đất đai 2024, các nghị định hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của UBND thành phố về quản lý, cho thuê quỹ đất ngắn hạn.

Một góc đô thị Đà Nẵng nằm ven sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Khu đất HH1 nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo, tuyến ven sông Hàn có diện tích 3.215m2, được đưa ra cho thuê ngắn hạn đợt 2 theo thông báo ngày 11/12/2025, với giá khởi điểm 87.970 đồng/m2/năm (tương đương hơn 282 triệu đồng/năm).

Theo Thông báo số 12 ngày 15/1, bà T.D.D.T. là người trả giá cao nhất, với đơn giá 1,512 tỷ đồng/m2/năm, tương đương khoảng 4.861 tỷ đồng/năm tiền thuê đất. Tuy nhiên, cùng ngày, bà T. đã có đơn xin rút hồ sơ tham gia thuê đất.

Theo quy định, trường hợp người trúng thuê không ký hợp đồng hoặc không nộp tiền đúng hạn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng có thể xem xét ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có đơn giá liền kề, nếu mức chênh lệch không vượt quá 20% so với giá cao nhất.

Tuy nhiên, đối với khu đất HH1, mức giá liền kề lại có chênh lệch vượt quá 20%, nên không đủ điều kiện lựa chọn thay thế.

Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quyết định hủy kết quả cho thuê đất ngắn hạn đối với khu đất nói trên và sẽ tổ chức lựa chọn lại đơn vị thuê theo đúng trình tự.