7 tuyệt chiêu dọn nhà đừng chờ sát Tết mới làm

Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, nhiều người mới giật mình nhận ra ngôi nhà đang quá tải bởi đồ đạc được tích tụ suốt một năm dài. Từ chiếc tủ kho nhét vội đến những món đồ chơi vương vãi, sự lộn xộn này vô tình tạo áp lực không nhỏ trong những ngày bận rộn.

Đừng vội lao vào "đại tu" nhà cửa khiến bản thân kiệt sức mà hãy bắt đầu tái khởi động không gian sống bằng những thay đổi nhỏ. Một ngôi nhà vận hành trơn tru, gọn gàng ngay từ tháng đầu tiên của năm mới sẽ là nền tảng hoàn hảo để bạn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

Chào đón năm mới và mang lại cảm giác an tâm bằng những mẹo sắp xếp nhà cửa thông minh, bắt đầu từ việc “reset” nhỏ mỗi ngày (Ảnh: RE).

Thiết lập thói quen dọn dẹp nhỏ mỗi ngày

Những khu vực như bàn trà phòng khách, tủ giày ở lối vào hay kệ lavabo thường là "điểm nóng" tập kết đồ đạc vì sự tiện tay của các thành viên. Hãy bắt đầu bằng việc chọn ra một vị trí và dành vài phút mỗi ngày để trả đồ vật về đúng chỗ, lau sạch bụi bẩn. Mục tiêu ở đây không phải là sự hoàn hảo không tì vết, mà là tính công năng và sự gọn gàng.

Bạn có thể trang bị thêm khay đựng chìa khóa, móc treo túi xách hoặc giỏ đựng đồ lặt vặt để ngăn chặn sự bừa bộn quay trở lại. Khi thói quen này được hình thành, ngôi nhà sẽ tự động duy trì được vẻ ngăn nắp mà không cần quá nhiều nỗ lực.

Giải phóng kho lưu trữ bị lãng quên

Chúng ta thường có xu hướng nhét tất cả thứ không biết để đâu vào tủ gầm cầu thang, tủ kho hoặc ngăn dưới bồn rửa bát. Đầu năm là lúc thích hợp nhất để lôi tất cả ra ánh sáng.

Hãy mạnh dạn loại bỏ những chai lọ tẩy rửa đã hết hạn, những món đồ gia dụng hỏng hóc tích tụ suốt cả năm qua. Việc phân loại và sắp xếp lại nhóm đồ dùng thiết yếu không chỉ giúp không gian thoáng đãng hơn mà còn giúp bạn tiết kiệm tiền bạc khi không phải mua lại những thứ mình đã có nhưng không tìm thấy.

Quy hoạch lại "trái tim" của ngôi nhà

Sau những bữa tiệc tùng liên miên, tủ bếp và tủ lạnh là nơi cần được "chữa lành" nhất. Nếu mục tiêu năm mới của bạn là ăn uống lành mạnh hoặc nấu ăn tại nhà nhiều hơn, hãy bắt đầu từ việc kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm khô.

Sử dụng các hũ thủy tinh kín khí cho các loại hạt, ngũ cốc hay gia vị không chỉ giúp bảo quản tốt hơn trong thời tiết nồm ẩm đầu xuân mà còn tạo cảm hứng nấu nướng. Đừng quên dán nhãn tên và ngày hết hạn để việc chuẩn bị bữa ăn trở nên nhanh chóng, tiện lợi.

Thanh lọc tủ quần áo và định hình phong cách

Với phương châm "năm mới, diện mạo mới", tủ quần áo là nơi tiếp theo cần sự quan tâm. Hãy dành một buổi cuối tuần để lọc ra những món đồ không còn vừa vặn hoặc không còn phù hợp với phong cách hiện tại để quyên góp. Ưu tiên treo những trang phục thường dùng ở tầm mắt, cất gọn đồ trái mùa hoặc đồ dạ hội ít dùng lên các ngăn cao.

Một tủ đồ thoáng đãng sẽ giúp bạn giảm bớt "gánh nặng" phải quyết định mặc gì mỗi sáng, giúp ngày mới bắt đầu suôn sẻ hơn.

Xử lý giấy tờ và dọn rác kỹ thuật số

Sự bừa bộn không chỉ hiện hữu ở đồ vật mà còn ở các chồng hóa đơn, giấy tờ bảo hiểm hay dữ liệu trong máy tính.

Hãy rà soát và hủy bỏ các giấy tờ không còn giá trị pháp lý, chỉ lưu trữ những tài liệu quan trọng của năm cũ liên quan đến thuế hoặc bảo hành. Đồng thời, đừng quên "dọn rác" cho đời sống số như xóa bớt ảnh chụp màn hình vô nghĩa hay hủy đăng ký các email quảng cáo rác. Sự thanh lọc này mang lại hiệu quả xoa dịu tinh thần đáng ngạc nhiên.

Bảo trì các thiết bị thiết yếu

Một ngôi nhà vận hành trơn tru là nền tảng của sự an tâm. Tháng Giêng là thời điểm lý tưởng để vệ sinh lưới lọc điều hòa (chuẩn bị cho mùa nóng sắp tới), kiểm tra bếp gas, hệ thống điện và các thiết bị báo cháy.

Lập một danh sách kiểm tra bảo trì định kỳ sẽ giúp bạn chủ động hơn, tránh những sự cố hỏng hóc bất ngờ gây phiền toái và tốn kém trong năm.

Chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp

Cuối cùng, hãy dành chút thời gian để kiểm tra tủ thuốc gia đình, loại bỏ thuốc hết hạn và bổ sung các loại thuốc cơ bản, bông băng sơ cứu. Kiểm tra lại đèn pin, sạc dự phòng để đề phòng sự cố mất điện.

Việc chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ không bao giờ là thừa, nó mang lại cảm giác an toàn và giúp bạn bình tĩnh xử lý mọi vấn đề phát sinh để bảo vệ gia đình mình.