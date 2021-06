Cận cảnh hàng loạt khu biệt thự bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội

Dù đã được hoàn thành phần thô, nhiều căn biệt thự tại KĐT Nam An Khánh và KĐT Thiên Đường Bảo Sơn thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn trong tình trạng "bất động" nhiều năm nay.

Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng nằm ở Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng với 100% sản phẩm là biệt thự nhà vườn, song lập. Tổng diện tích của khu biệt thự là 84.499 m2 với quy mô 147 căn 3 tầng.

Theo tìm hiểu, khu biệt thự này được chia làm 3 khu với những thiết kế khác nhau.

Đa phần, biệt thự tại đây mới được hoàn thành phần thô. Diện tích mỗi căn khoảng 300 m2.

Được biết, khu biệt thự Hoa Phượng do 3 công ty bao gồm Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ AVN, Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bị và Công ty CP Lý Hùng làm chủ đầu tư. Mỗi công ty đầu tư một lô trong 3 lô đất của dự án.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Trọng Tấn kéo dài (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), cách Đại lộ Thăng Long chỉ vài trăm mét, khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn từng là "cơn sốt" với rất nhiều nhà đầu tư bất động sản và những người có nhu cầu nhà ở cao cấp nhiều năm về trước.

Khu biệt thự BaoSon Paradise là một trong hai dự án cùng với Công viên giải trí Thiên đường Bảo Sơn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2008. Tuy nhiên, nhiều năm nay vẫn thưa vắng người ở.

Những căn biệt thự có thiết kế đẹp mắt với diện tích hơn 300 m2 từng có giá tới gần 1 triệu USD những năm sốt đất đỉnh điểm 2008 nhưng hiện nay nhiều căn vẫn bỏ hoang.

Dự án khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn là một phần trong tổng thể dự án xây dựng, phát triển khu đô thị mới tại An Khánh, Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD. Công trình gồm các khối văn phòng thương mại cao tầng, nhà ở cao tầng, bệnh viện, bách hóa, trường học, sân golf, khu vực vườn cây, hồ nước…

Nằm trong Khu đô thị Nam An Khánh - Sudico, khu biệt thự thấp tầng được xây thô xong từ lâu nhưng đến nay mới chỉ có lác đác 4-5 căn được chủ nhân hoàn thiện để vào ở.

Khu biệt thự này nằm trên trục đường nối từ đường Lê Trọng Tấn (kéo dài) vào cổng số 1 của Vinhomes Thăng Long và nằm ngay cạnh Vinschool. Cách đó không xa là UBND xã An Khánh.

Đường vào khu biệt thự này vắng bóng người ra vào, cỏ mọc um tùm hai bên lối đi.

Các căn biệt thự ở đây gồm biệt thự nhà vườn diện tích từ 210 m2 đến 383 m2, biệt thự đơn lập diện tích từ 355 m2 - 1.201 m2, biệt thự song lập diện tích từ 281 m2 đến 681 m2.

Nhiều căn bỏ hoang đã trở thành nơi ở của các công nhân xây dựng trong khu đô thị. Công nhân lấy vải bạt che cửa, xây tạm bể nước sinh hoạt, phơi quần áo ngay cửa ra vào...

Lối vào một số căn biệt thự đơn lập bị bỏ hoang bị bịt kín bởi cây, cỏ dại.

Khu đô thị Nam An Khánh có quy mô 288,8 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị & KCN Sông Đà (Sudico) làm chủ đầu tư. Đi kèm các bản vẽ dự án là hàng loạt chiến dịch truyền thông về một khu đô thị nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện ích sân vườn, bể bơi. Chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 10km, nơi đây từng được ví như thiên đường khiến nhiều người dân thủ đô mơ ước.

Tuy nhiên, sau hàng chục năm triển khai, nhiều dãy biệt thự, nhà biệt thự liền kề tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh lại bị bỏ mặc, xuống cấp theo thời gian.

Thành phố Hà Nội vừa đề xuất Bộ Tài chính phương án đánh thuế đối với biệt thự bỏ hoang, không đưa vào sử dụng. Theo đề xuất, biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm biệt thự vẫn bỏ hoang sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị. Bên cạnh đó, Hà Nội còn đề xuất xử phạt hành chính chủ sở hữu biệt thự, với mức phạt 10 - 20 triệu đồng/căn, đồng thời kiến nghị Chính phủ áp dụng thu thuế cao lũy tiến đối với người mua từ ngôi nhà thứ hai trở lên. Đề xuất này được đưa ra khi tình trạng các khu đô thị bỏ hoang xuất hiện ngày càng nhiều, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, mất mỹ quan đô thị.

