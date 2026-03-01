Bộ Xây dựng siết dự án: Cấm nâng khống vốn, kiên quyết xử nhà thầu

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 04 nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động đầu tư xây dựng, cũng như công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình. Mục tiêu là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lãng phí, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng đầu tư.

Theo cơ quan này, thời gian qua vẫn còn không ít dự án bộc lộ hạn chế như đầu tư dàn trải, bố trí vốn thiếu hoặc không kịp thời, phát sinh đội vốn, xác định tổng mức đầu tư chưa sát thực tế, chậm giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu yếu, tiến độ kéo dài và hiệu quả khai thác sau đầu tư thấp.

Trước thực trạng đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự án phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình triển khai.

Siết ngay từ khâu chuẩn bị, chọn nhà thầu

Liên quan đến tình trạng đội vốn, Bộ Xây dựng yêu cầu tuyệt đối không nâng khống sơ bộ tổng mức đầu tư, tránh gây áp lực lên khả năng cân đối và bố trí vốn. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án phải tuân thủ đúng trình tự, thẩm quyền; đồng thời xác định rõ mục tiêu, quy mô, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo tiến độ thực hiện.

Bộ Xây dựng nêu thực trạng nhiều dự án chậm tiến độ, khai thác thiếu hiệu quả gây lãng phí (Ảnh: Hải Long).

Chỉ thị nêu rõ, không được quyết định đầu tư khi chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền; không điều chỉnh dự án hoặc thiết kế vượt mục tiêu, quy mô, tổng mức vốn đã được phê duyệt. Công tác lập tổng mức đầu tư, dự toán phải bám sát yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, điều kiện thi công và mặt bằng giá, bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư.

Ở khâu khảo sát, thiết kế, Bộ Xây dựng yêu cầu nâng cao chất lượng, bảo đảm đầy đủ dữ liệu về địa hình, địa chất, mỏ vật liệu, bãi đổ thải; hồ sơ thiết kế phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, lựa chọn phương án tối ưu về kinh tế - kỹ thuật.

Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch kết quả; tăng khống khối lượng, đơn giá; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, nguồn gốc, xuất xứ vật tư.

Khắc phục dự án chậm tiến độ, ưu tiên bước chọn nhà thầu

Với các dự án chậm tiến độ, chỉ thị yêu cầu làm rõ nguyên nhân, triển khai ngay biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm theo hợp đồng, tránh để tiến độ bị kéo dài do chậm xử lý.

Chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ tổng thể và chi tiết khả thi, gắn với điều kiện giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thời tiết; bố trí đầy đủ máy móc, nhân lực ngay sau khởi công và chủ động tập kết vật tư phục vụ thi công.

Một dự án giao thông chậm tiến độ (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong lựa chọn nhà thầu, các đơn vị cần lập kế hoạch phù hợp đặc thù dự án, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ; việc chia gói thầu phải bảo đảm tính đồng bộ, tối ưu hiệu quả khai thác. Công tác đấu thầu phải được kiểm soát chặt để chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm; nghiêm cấm thông thầu, đưa điều kiện hạn chế cạnh tranh, tiết lộ thông tin hoặc chuyển nhượng thầu trái quy định.

Đối với các gói thầu, dự án có nguy cơ chậm tiến độ, phải kịp thời xác định nguyên nhân, áp dụng giải pháp xử lý và kiên quyết chế tài nhà thầu vi phạm. Về phân bổ vốn và giải ngân, các cơ quan cần lập kế hoạch vốn theo tiến độ từng dự án, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng, tránh dồn khối lượng hoặc thanh toán vào cuối năm.