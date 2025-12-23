Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, ban quản lý dự án trên địa bàn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025. Thành phố xác định mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng giao.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và ban quản lý dự án phải đề cao trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, làm việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Nút giao An Phú, một trong những dự án đầu tư công trọng điểm của TPHCM (Ảnh: Hải Long).

UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương phân bổ đầy đủ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại. Các đơn vị phải có giải pháp mạnh để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao, nhất là các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng có tác động lan tỏa.

Các cơ quan, đơn vị phải chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Cơ chế phối hợp giữa các bên cần rõ ràng, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức và cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, làm việc trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà cần được thay thế kịp thời.

UBND TPHCM cũng giao các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến đầu tư công. Việc lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng tuần, từng tháng đến hết ngày 31/1/2026 cần thực hiện nghiêm để theo dõi, đánh giá và kịp thời chấn chỉnh.

Liên quan đến vấn đề nguyên vật liệu, UBND TPHCM yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng, làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại, đẩy giá vật liệu xây dựng lên cao. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, tiến độ thi công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Các sở, ngành và địa phương phải rà soát việc cấp phép, quản lý khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Trường hợp sai phạm phải xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi, gây ách tắc cho dự án đầu tư công.