Bộ Xây dựng nói không nên lo ngại khi 26 năm thu nhập mới mua được chung cư

Tại hội thảo gần đây, TS Cấn Văn Lực nêu thông tin là một công chức ở Việt Nam cần tới 26 năm làm việc liên tục mới có thể mua được một căn hộ chung cư. Sự chênh lệch này phản ánh thực trạng giá bất động sản tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập, tạo nên khoảng cách lớn so với mức bình quân thế giới (15 năm).

Ông Lực nhấn mạnh vấn đề là càng ngày sự chênh lệch càng tăng lên, thu nhập tăng không theo kịp giá nhà. Vì vậy, chuyên gia cho rằng cần kiểm soát giá bất động sản.

Người Việt cần 26 năm để mua một căn hộ chung cư (Nguồn: TS. Cấn Văn Lực chia sẻ).

Đồng tình với quan điểm cần hướng tới giảm giá nhà nhưng ông Vương Duy Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng - lại có cái nhìn khác về vấn đề thu nhập và giá nhà.

Theo ông Dũng, thu nhập hàng tháng ngoài dành cho các vấn đề chi tiêu sinh hoạt thì có thể tiết kiệm 15-30% cho việc mua nhà. Nói đến mua nhà thì cần so sánh với thu nhập tích lũy, khả năng chi trả cho vấn đề nhà ở chứ không chỉ đơn thuần tính theo tổng thu nhập bình quân của từng cá nhân. Ông cho rằng không nên lo ngại với con số 26 năm.

Từ đó, đại diện Bộ Xây dựng nêu so sánh giữa thu nhập bình quân và giá nhà chưa hẳn đã thể hiện được việc tiếp cận nhà ở khó khăn hơn. Ngoài ra, với xu hướng hiện nay, các sản phẩm bất động sản được xây dựng đã rất khác trước kia, căn nhà không chỉ đơn thuần để ở mà còn tích hợp tiện ích, dịch vụ, môi trường sống...

Ông Vương Duy Dũng nói so sánh giữa thu nhập bình quân và giá nhà chưa hẳn đã thể hiện được việc tiếp cận nhà ở khó khăn hơn (Ảnh: Hoàng Triều).

Để giảm giá nhà, ông Dũng cho rằng phải tác động từ chi phí đầu vào, nhất là tiền sử dụng đất - một cấu phần lớn trong giá thành. Nếu giảm được chi phí này, doanh nghiệp có thể hạ giá bán.

Nói đến các giải pháp để phát triển bền vững, đại diện Bộ Xây dựng cho biết Nhà nước đang tập trung vào việc cải cách thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng, nhằm đơn giản hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp, qua đó tăng thêm nguồn cung. Cơ cấu nhà ở cũng đã được điều chỉnh theo hướng đa dạng, song phân khúc phù hợp với người thu nhập thấp vẫn còn hạn chế.

Nhìn tổng thể, ông Dũng cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang trong quỹ đạo ổn định, với các yếu tố hỗ trợ từ chính sách vĩ mô, nguồn cung được cải thiện và chất lượng sản phẩm nâng cao. Thách thức vẫn còn, nhưng dư địa cho tăng trưởng bền vững là rất rõ ràng nếu Nhà nước và doanh nghiệp cùng hành động để cân bằng giữa giá cả, nguồn cung và nhu cầu thực của người dân.

Ở một diễn biến khác, ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng giám đốc DKRA Consulting (thuộc DKRA Group) - nêu sau khi có thông tin sáp nhập ở TP HCM và Bình Dương thì giá bất động sản 2 khu vực này đều tăng rất mạnh, có nơi tăng 30-60%. Riêng giá căn hộ cũng tăng khoảng 10-18% tùy theo vị trí, khu vực và chủ đầu tư.