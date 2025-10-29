6 kiểu trang trí phòng ngủ kém sang chuyên gia khuyên bỏ ngay

Không ít người đang "rót vốn" sai chỗ vào những xu hướng đã lỗi thời, khiến không gian nghỉ ngơi dù tốn kém vẫn trở nên cũ kỹ, thiếu tinh tế.

Các chuyên gia nội thất hàng đầu đã chỉ ra 6 điểm trừ phổ biến khiến phòng ngủ mất đi giá trị thẩm mỹ và gợi ý các giải pháp nâng cấp không gian hiệu quả.

Sự kết hợp đa dạng về kiểu dáng và hình khối nội thất như trên giúp phòng ngủ trông hiện đại và có sức sống hơn (Ảnh: AD).

Nội thất đồng bộ nhàm chán

Mua trọn bộ giường, tủ, bàn phấn cùng màu, cùng kiểu từng là lựa chọn an toàn. Nhưng hiện nay, cách bài trí này bị xem là thiếu cá tính, tạo cảm giác như một phòng trưng bày cứng nhắc hơn là một không gian sống có gu. Chuyên gia Kimberly Oxford nhận định đây là "di sản của thời kỳ sản xuất hàng loạt", thiếu chiều sâu cảm xúc.

Giải pháp: Hãy phá vỡ sự đồng điệu nhàm chán bằng cách phối trộn. Bắt đầu với một món đồ điểm nhấn như chiếc giường bọc nệm êm ái, sau đó kết hợp với các tab đầu giường khác biệt về chất liệu hoặc màu sắc. Sự tương phản giữa gỗ sồi sáng màu và gỗ óc chó sẫm màu, hay giữa kim loại và vải vóc sẽ khiến căn phòng có hồn hơn hẳn.

Bức tường điểm nhấn lạc lõng

Sơn một mảng tường màu nổi từng làm mưa làm gió vài năm trước. Tuy nhiên, nhà thiết kế Amr Samaha cho rằng xu hướng này hiện mang lại cảm giác rời rạc, như một sự chắp vá thiếu tính tổng thể.

Giải pháp: Xu hướng mới là "nhuộm màu" - sơn đồng nhất cả tường, trần và phào chỉ với các gam màu trầm, ấm. Hiệu ứng này tạo ra sự bao bọc, liền mạch và vô cùng hiện đại. Nếu chưa sẵn sàng cho sự táo bạo này, hãy thay thế bức tường sơn bằng một tác phẩm nghệ thuật khổ lớn hoặc đầu giường thiết kế ấn tượng.

Gam màu trung tính an toàn đến nhạt nhòa

Những căn phòng toàn màu be hoặc xám tro của thập kỷ trước giờ đây trông khá tẻ nhạt và thiếu sức sống. Chúng tạo cảm giác công nghiệp thay vì sự thư thái cần có.

Giải pháp: Các gam màu trung tính ấm áp lấy cảm hứng tự nhiên như nâu đất, màu cát, hay nâu xám đang rất được ưa chuộng trong trang trí nội thất.

Những tông màu này vừa giữ được sự tĩnh tại, vừa mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đừng quên bổ sung các lớp chất liệu như len, vải thô để tăng chiều sâu cho không gian.

Trang trí theo chủ đề cứng nhắc

Biến phòng ngủ thành một bãi biển với vỏ ốc và mỏ neo, hay phong cách đồng quê với quá nhiều chi tiết giả cổ thường mang lại cảm giác gượng ép, thậm chí là sến sẩm.

Giải pháp: Thay vì sao chép nguyên xi một chủ đề, hãy đưa vào những kỷ vật cá nhân một cách tinh tế. Một tấm thảm đay gợi nhớ kỳ nghỉ biển, hay một món đồ gốm thủ công từ chuyến đi xa sẽ kể câu chuyện chân thực và đẳng cấp hơn nhiều những món đồ trang trí đại trà.

Không cần quá nhiều gối, chỉ 1-2 chiếc gối cũng đủ mang lại cảm giác tươi mới cho phòng ngủ (Ảnh: Yahoo Life).

Quá nhiều gối trang trí

Một chiếc giường ngập trong gối có thể đẹp trên ảnh tạp chí, nhưng lại là cơn ác mộng thực tế. Việc xếp gối mỗi sáng và dọn gối mỗi tối vừa tốn thời gian vừa không cần thiết.

Giải pháp: Càng ít càng tốt. Hãy tối giản số lượng gối, chỉ giữ lại vài chiếc có họa tiết đắt giá hoặc một chiếc gối tựa dài. Thay vì đầu tư vào số lượng gối, hãy chi tiền cho một bộ chăn ga chất lượng cao với chất liệu thượng hạng để nâng tầm sang trọng thực sự.

Thảm trải kín sàn

Thảm trải từ tường đến tường từng là biểu tượng của sự xa xỉ, nhưng nay bị xem là lựa chọn kém vệ sinh, dễ tích tụ bụi bẩn và khiến căn phòng trông bí bách, cũ kỹ.

Giải pháp: Sàn gỗ kết hợp với thảm tấm là tiêu chuẩn mới của sự hiện đại. Thảm tấm giúp phân định không gian, dễ dàng vệ sinh, thay đổi và là cơ hội tuyệt vời để thể hiện gu thẩm mỹ qua các họa tiết độc đáo.

Một phòng ngủ hiện đại và vượt thời gian không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà nằm ở sự ấm áp, tự nhiên và phản ánh được câu chuyện của riêng bạn.