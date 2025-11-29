5 cách biến gầm ghế sofa thành tiện ích vàng

Trong quan niệm của nhiều gia đình, khoảng trống dưới gầm sofa thường chỉ là nơi tích tụ bụi bẩn hoặc những món đồ chơi bị thất lạc. Tuy nhiên, với các chuyên gia nội thất, đây là không gian tiềm năng để giải quyết bài toán diện tích cho các căn hộ đô thị.

Không chỉ đơn thuần là cất đồ, bạn hoàn toàn có thể tích hợp công năng sử dụng thực tế vào "góc chết" này, giúp phòng khách trở nên tiện nghi và thoáng đãng hơn bội phần.

Gầm sofa là không gian tiềm năng để giải quyết bài toán diện tích cho các căn hộ nhỏ (Ảnh: Livingetc).

Trạm sạc “ẩn” dưới gầm sofa

Dây cáp lằng nhằng luôn khiến phòng khách mất thẩm mỹ. Thay vì để ổ cắm lộ thiên, bạn có thể tận dụng gầm sofa để tạo trạm sạc ẩn gọn gàng.

Chỉ cần một ổ cắm dài chất lượng cao và hộp giấu dây, đặt gần nguồn điện tường là đủ. Đây sẽ là nơi tiện lợi để sạc tay cầm chơi game, máy tính bảng hay pin dự phòng mà không làm rối mắt bàn trà.

Chú ý chọn ổ cắm vỏ nhựa cách điện, chống cháy, đồng thời giữ gầm sofa khô thoáng để tránh quá nhiệt.

Góc xử lý không khí và mùi hương

Chất lượng không khí trong nhà đang là mối quan tâm hàng đầu tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, những chiếc máy lọc không khí cồng kềnh đôi khi phá vỡ bố cục thiết kế của căn phòng.

Nếu sofa chân cao, bạn có thể giấu máy lọc không khí dạng dẹt dưới gầm ghế. Vị trí này giúp lưu thông không khí tầm thấp hiệu quả mà không chiếm diện tích sàn.

Đồng thời, nơi này cũng là nơi lý tưởng đặt máy khuếch tán tinh dầu hay sáp thơm. Hương nhẹ tỏa từ dưới lên, vừa thư giãn vừa giữ thẩm mỹ, khách đến chơi nhà khó nhận ra nguồn gốc.

Chỗ ngủ riêng cho thú cưng

Với căn hộ nhỏ, việc bố trí chỗ ngủ cho chó, mèo thường gây khó khăn. Thay vì chiếm diện tích sàn, bạn có thể đặt một tấm nệm mỏng hay ổ nằm vừa vặn dưới gầm sofa.

Cách này giúp “boss” ở gần chủ khi cả nhà xem tivi, đồng thời vẫn có không gian riêng tư, an toàn và tiết kiệm diện tích.

Góc cất đồ chơi tiện lợi cho bé

Gầm sofa có thể biến thành kho đồ chơi vừa tầm tay trẻ, giúp nhà luôn gọn gàng và rèn tính tự lập.

Bí quyết là dùng khay nhựa dẹt có bánh xe hoặc giỏ thấp, phân loại theo chủ đề như lego, ô tô hay thú bông. Trẻ có thể dễ dàng kéo ra chơi và đẩy vào. Cách này biến dọn dẹp thành trò chơi vui, đồng thời giữ sàn phòng khách luôn thoáng và sạch.

Kho cất chăn gối tránh bụi

Gầm sofa là nơi lý tưởng để cất chăn gối hay đồ trang trí theo mùa, nhưng cần bảo quản cẩn thận trong khí hậu nóng ẩm.

Bạn hãy sử dụng túi vải khóa kéo, hộp nhựa có nắp hoặc túi hút chân không để chống ẩm mốc. Hộp trong suốt có bánh xe giúp dễ nhìn và kéo ra sử dụng nhanh chóng.