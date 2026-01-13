Bất động sản gần metro sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường?

Sự vận hành của các tuyến đường sắt đô thị (Metro) đang tái định nghĩa bản đồ bất động sản tại hai đô thị lớn nhất Việt Nam, tạo ra sự chênh lệch giá trị rõ rệt so với mô hình phát triển truyền thống.

Giá căn hộ tăng dựng đứng

Theo bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, trong giai đoạn 1990-2015, các dự án tại TPHCM chủ yếu gói gọn trong phạm vi vành đai 2 (bán kính 10km từ trung tâm). Tăng trưởng thời kỳ này tuân theo sự mở rộng tự nhiên dọc mạng lưới đường bộ, trong khi các dự án định hướng giao thông công cộng (TOD) gần như vắng bóng.

Tuy nhiên, thị trường đã thay đổi đáng kể nhờ các dự án metro, vốn bị trì hoãn nhiều năm, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2021 (Hà Nội) và tháng 12/2024 (TPHCM). Trong hơn một thập kỷ xây dựng các tuyến metro, cả 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam đều ghi nhận thị trường bất động sản diễn ra sôi nổi với hàng loạt dự án xuất hiện dọc theo các tuyến đường sắt đô thị này.

Theo báo cáo, các dự án nằm trong phạm vi 10 phút đi bộ từ nhà ga metro hiện chiếm 14-16% tổng nguồn cung bất động sản thương mại và 4-9% nguồn cung nhà ở cả 2 thị trường. Con số này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các dự án có liên quan đến hệ thống giao thông công cộng trong tổng thể nguồn cung bất động sản của 2 thành phố lớn nhất Việt Nam.

Tuyến metro số 1 TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Các dự án bất động sản liền kề ga metro cũng ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động, trung bình khoảng 200-250 USD/m2 trong một năm. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 8%, gấp đôi so với mức tăng 4% của trung bình thị trường tại TPHCM trong năm 2025. Sự chênh lệch này cho thấy giá trị rõ rệt mà các dự án TOD mang lại so với phát triển bất động sản truyền thống.

Tại Hà Nội, sự chênh lệch còn rõ rệt và ấn tượng hơn nữa. Các dự án gần metro đã ghi nhận mức tăng giá 19% so với mức trung bình thị trường chỉ 12% trong năm 2022, theo JLL.

Đây không phải lần đầu tiên, một đơn vị nghiên cứu đưa ra số liệu về giá căn hộ quanh tuyến TOD tăng nhanh. Trong một hội thảo hồi cuối năm 2025, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt (CBRE Việt Nam) - nói căn hộ dọc metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã tăng giá mạnh sau khi tuyến này đi vào vận hành. Mức độ tăng giá phổ biến khoảng 20-50%, một số dự án nằm gần nhà ga thậm chí tăng tới 150-200%.

Ông Kiệt cho rằng có nhiều yếu tố tác động tới giá trị bất động sản quanh TOD, gồm tiết kiệm thời gian di chuyển; tiếp cận mọi dịch vụ mà không cần dùng xe; cho phép xây dựng mật độ cao, giúp chủ đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận; giá trị thương mại cao từ khách bộ hành; giảm nhu cầu và chi phí vận hành xe cá nhân...

Đồng thời, giá căn hộ dọc tuyến metro số 1 tăng cho thấy người dân sẵn sàng chấp nhận trả mức cao hơn để sử dụng và trải nghiệm những tiện ích từ hệ thống giao thông công cộng. Tiềm năng từ TOD khá rõ nên các doanh nghiệp cũng sẵn sàng chuẩn bị quỹ đất, mô hình phát triển dự án dọc các tuyến metro. Thậm chí nhiều chủ đầu tư lớn còn chủ động đề xuất làm các tuyến metro gắn với phát triển đô thị.

Mô hình bất động sản dẫn dắt

Trong bối cảnh giá bất động sản vùng lõi TPHCM liên tục tăng cao, dòng vốn đầu tư bắt đầu dịch chuyển mạnh ra các khu vực giáp ranh. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 3 và 4, sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành hay mạng lưới metro TPHCM được mở rộng đang góp phần định hình lại các cực phát triển mới của thị trường.

CBRE Việt Nam đánh giá rằng làn sóng hạ tầng không chỉ mở rộng biên độ đô thị mà còn tạo dư địa tăng giá dài hạn, đặc biệt tại các địa phương giáp ranh TPHCM, nơi mặt bằng giá hiện vẫn còn hấp dẫn.

Ông Kiệt cho rằng tương lai có 2 mô hình bất động sản dẫn dắt thị trường, bao gồm TOD - đô thị gắn với giao thông công cộng. Mô hình này đã chứng minh hiệu quả tại nhiều thành phố trong khu vực, như Bangkok hay Hong Kong, với khả năng thu hút đầu tư và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Khi hệ thống metro tại TPHCM hoàn thiện hơn, những chuẩn mực tương tự được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện.

Còn TS Huỳnh Thanh Điền đánh giá TOD sẽ tạo ra nhu cầu ở thực. Tuyến đường sẽ hình thành “dòng chảy” hàng hoá, cùng với “dòng chảy” dân cư, việc làm, lao động và dòng vốn đầu tư, tức là sẽ có nhiều dự án đầu tư phát triển dọc theo các tuyến giao thông.

Doanh nghiệp bất động sản nên tư duy theo hướng “kiến tạo” lối sống, kiến tạo hệ sinh thái, bám vào tuyến đường để làm dự án chứ không chạy theo “sóng”. Việc kiến tạo không gian sống trước rồi mới phát triển đô thị sẽ tránh được lãng phí nguồn lực xã hội.