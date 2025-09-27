Bán nhà ở xã hội ưu tiên người dân bị ảnh hưởng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 27/9, Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành văn bản xác nhận Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 275 căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư Nhà ở xã hội NXH2 tại ấp Đồng (phường Phước Tân).

Dự án này có tổng diện tích gần 50ha, trong đó 20% quỹ đất dành xây dựng nhà ở xã hội với diện tích gần 4ha, quy mô hơn 1.100 căn hộ. Hiện, khối nhà A gồm 275 căn hộ đã hoàn thành, đáp ứng các điều kiện để đưa vào kinh doanh.

Dự án Khu dân cư và tái định cư Nhà ở xã hội NXH2 (Ảnh: Hoàng Bình).

Chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào tháng 12 tới. Sở Xây dựng Đồng Nai yêu cầu việc bán nhà ở xã hội phải đúng đối tượng theo quy định pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh; trong đó ưu tiên những hộ dân bị giải tỏa, phá dỡ nhà để phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng không đủ điều kiện tái định cư, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá bán căn hộ tại dự án này dự kiến hơn 19 triệu đồng/m2, đã bao gồm phí bảo trì và nội thất bếp. Người mua có thể dùng chính căn hộ để thế chấp vay ngân hàng; trường hợp ký hợp đồng vay và giải ngân trong năm 2025 sẽ được hưởng lãi suất 5,9%/năm.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, khi các dự án nhà ở xã hội được triển khai, hàng chục nghìn người dân sẽ có thêm cơ hội an cư, ổn định cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới xã hội phồn vinh, nhân văn và bền vững.

Trong 8 tháng qua, Đồng Nai đã khởi công và triển khai xây dựng hơn 3.700 căn nhà ở xã hội. Theo dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh sẽ phát triển 66.700 căn nhà ở xã hội.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công, động thổ đồng loạt 7 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 7.000 căn hộ.