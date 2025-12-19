Khởi công dự án khu chăm sóc người cao tuổi 90 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Chiều 19/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ khởi công dự án Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được xây dựng trên khu đất của Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (thuộc Sở Nội vụ) tại đường Đồng Môn, phường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh cũ).

Công trình có quy mô 3 khu nhà cùng các hạng mục phụ trợ, được thiết kế hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: Dương Nguyên).

Dự án gồm một khu nhà 3 tầng phục vụ nuôi dưỡng đối tượng và chăm sóc, điều trị; 2 khu nhà 2 tầng dành cho chăm sóc, nuôi dưỡng chất lượng cao.

Công trình còn có hệ thống điện năng lượng mặt trời, trang thiết bị phòng ở, phòng điều trị cùng hệ thống sân, đường nội bộ, cây xanh và cảnh quan môi trường.

Tổng mức đầu tư của dự án là 90 tỷ đồng, trong đó Quỹ Thiện Tâm tài trợ 70 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 20 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng cho khoảng 160 đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Niềm vui của các cụ già tại lễ khởi công dự án (Ảnh: Dương Nguyên).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, cho biết Quỹ được thành lập với sứ mệnh đồng hành cùng nhà nước và các địa phương trong công tác an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân ái, bền vững.

Theo ông, người cao tuổi là những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho gia đình và xã hội, rất cần được quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần.

Xuất phát từ tinh thần đó và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm quyết định tài trợ 70 tỷ đồng để xây dựng Khu chăm sóc người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương.

"Chúng tôi mong muốn công trình không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, mà còn là mái nhà chung ấm áp, an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc toàn diện và giao lưu cộng đồng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả lâu dài.

Tỉnh cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng, các điều kiện cần thiết khác; đồng thời chỉ đạo quản lý, vận hành công trình đúng mục đích, hiệu quả, bền vững.

Bà Nguyệt bày tỏ mong muốn thời gian tới Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Thiện Tâm cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Điều này nhằm góp phần chung tay thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, vì mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau".