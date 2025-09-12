Xác định lại giá đất tại siêu dự án Cocobay Đà Nẵng

Ngày 11/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã ban hành thông báo mời các đơn vị quan tâm tham gia tư vấn xác định giá đất đối với dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (phân khu số 2, khu phía Đông đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn).

Việc tư vấn nhằm xác định giá đất tại thời điểm tháng 5/2009 theo quy hoạch được phê duyệt tại quyết định ngày 22/10/2011. Việc này để làm cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Một phần của siêu dự án Cocobay Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Gói thầu có giá trị hơn 369 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan), sử dụng nguồn vốn sự nghiệp tài nguyên.

Dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (được biết đến với tên Cocobay Đà Nẵng) do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư, tổng vốn 11.000 tỷ đồng.

Đây từng là siêu dự án đình đám tại khu vực ven biển miền Trung. Năm 2017, một phần dự án được khai thác, song đến năm 2019, chủ đầu tư tuyên bố không thể trả lợi nhuận cam kết cho khách hàng condotel (căn hộ khách sạn), khiến dự án rơi vào đình trệ.

Tháng 5/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô đã báo cáo UBND thành phố và Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về kế hoạch tái khởi động dự án.

Doanh nghiệp cho biết đang gấp rút triển khai các hạng mục, với lộ trình thi công trải dài từ cuối năm 2024 đến 2029.