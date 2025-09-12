Phó Thủ tướng yêu cầu sửa Luật Xây dựng phải đồng bộ Luật Đất đai, Đầu tư

Sáng 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về sửa đổi Luật Xây dựng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng - cơ quan soạn thảo sửa đổi Luật Xây dựng, cần bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc thể chế hóa những yêu cầu mới từ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Bộ Xây dựng cần rà soát toàn bộ hệ thống quy định hiện hành, tập trung sửa những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, nhất là những điểm vướng do chính Luật Xây dựng hiện hành quy định…

Phó Thủ tướng lưu ý, khó khăn phát sinh từ chính Luật Xây dựng hiện hành thì sửa ngay; từ luật khác nhưng chưa sửa thì đưa vào đây để xử lý; liên quan đến các luật đang sửa (như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai…) thì gom nhóm lại và chuyển sang quá trình sửa của các luật đó.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, dự thảo luật dự kiến sửa đổi, điều chỉnh 141/168 điều, sắp xếp lại thành 8 chương, 96 điều, tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất là đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản trị trong đầu tư xây dựng. Chuyển từ phân loại dự án theo nguồn vốn sang hình thức đầu tư (đầu tư công, đối tác công tư, đầu tư trực tiếp kinh doanh), khắc phục bất cập trong xác định nguồn vốn. Hình thức quản lý dự án rút gọn từ 6 xuống còn 2 hình thức (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chủ đầu tư tự tổ chức quản lý)...

Thứ 2 là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh. Người quyết định đầu tư được lựa chọn phương án thiết kế tùy theo tính chất, độ phức tạp của công trình, nhằm rút ngắn thủ tục.

Thứ 3 là phân cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương, đồng thời gắn trách nhiệm rõ ràng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình.

Thứ 4 là chỉ quy định những vấn đề khung, nguyên tắc thuộc thẩm quyền Quốc hội; các quy định chi tiết giao Chính phủ quyết định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về sửa đổi Luật Xây dựng (Ảnh: VGP).

Bộ Xây dựng đề xuất phương án cho phép tổ chức áp dụng định mức do cơ quan nhà nước ban hành cho dự án đầu tư công; đồng thời cho phép tổ chức xây dựng, điều chỉnh, vận dụng hoặc sử dụng giá xây dựng trong trường hợp chưa có hoặc chưa phù hợp.

Bổ sung quy định cho phép cơ quan chủ quản được điều chỉnh nội bộ vốn giữa các dự án thành phần trong khi tổng mức đầu tư toàn dự án, mục tiêu, quy mô, tiến độ không thay đổi, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền, nhằm giảm bớt thủ tục.

Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng dự thảo luật phải tập trung vào những vướng mắc thuộc phạm vi Luật Xây dựng; tách quản lý dự án công và tư; đồng thời sửa đổi quy định về hợp đồng xây dựng và các nội dung kỹ thuật để đảm bảo khả thi.

Các đại biểu thống nhất cho rằng việc sửa đổi Luật Xây dựng phải toàn diện, đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các luật liên quan, nhằm tránh chồng chéo và sơ hở trong quản lý.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng bám sát cơ sở chính trị, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ; coi việc sửa đổi Luật Xây dựng là nhiệm vụ cấp bách, nhằm thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp.

Luật cần đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan như Đất đai, Quy hoạch, Đầu tư, tạo thuận lợi cho địa phương thực thi.

Theo Phó Thủ tướng, các điều, khoản trong dự thảo luật cần phân loại thành 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm chỉnh sửa kỹ thuật, câu chữ để bảo đảm tính thống nhất với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ hai là nhóm thay đổi chính sách, cần tập trung phân tích sâu, nhất là các vấn đề phân cấp, thẩm quyền và kỹ thuật quản lý.

Thứ ba là nhóm đơn giản hóa thủ tục hành chính, có thể cắt giảm 50% công đoạn, áp dụng cơ chế một cửa, một bộ hồ sơ. Thứ tư là nhóm về ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải loại bỏ khỏi dự thảo những quy định trùng lặp với luật khác.