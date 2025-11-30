Phòng khách rộng thênh thang nhờ 5 góc lưu trữ "tàng hình" ít ai ngờ

Phòng khách được ví như bộ mặt của ngôi nhà nhưng cũng là nơi dễ bừa bộn nhất. Từ điều khiển tivi, sạc điện thoại, đồ chơi trẻ em cho đến những tờ hóa đơn vương vãi đều có thể phá hỏng sự thư thái của bạn.

Tuy nhiên, giải pháp không nằm ở việc nới rộng diện tích nhà mà ở tư duy khai thác "điểm mù". Có những khoang chứa đồ khổng lồ đang ẩn mình ngay trước mắt bạn.

Hãy khéo léo hơn thay vì vất vả hơn để giữ phòng khách gọn gàng với những mẹo sắp xếp nhà cực hay (Ảnh: Ideal Home).

Nội thất đa năng tích hợp khoang ngầm

Đây là nguyên tắc vàng cho các căn hộ chung cư hay nhà phố diện tích nhỏ. Nếu bạn đang có ý định sắm sửa nội thất, hãy gạt qua những món đồ chỉ có tác dụng "làm cảnh". Thay vào đó, ưu tiên các thiết kế thông minh 2 trong 1.

Những chiếc bàn trà có ngăn kéo kín, ghế đôn rỗng ruột hay sofa giường có hộc chứa bên dưới là nơi ẩn náu hoàn hảo cho sự bừa bộn. Bạn có thể cất gọn bộ ấm chén ít dùng, máy chơi game, hay đồ chơi của con vào đây.

Mọi thứ biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong một nốt nhạc nhưng vẫn nằm ngay trong tầm tay khi cần sử dụng.

Giỏ mây tre đan cỡ lớn

Xu hướng dùng vật liệu tự nhiên đang lên ngôi trong thiết kế nội thất Việt. Một chiếc giỏ mây, tre hoặc cói đan thủ công cỡ lớn đặt ở góc phòng không chỉ là điểm nhấn decor mộc mạc mà còn là "chiếc túi thần kỳ".

Vị trí này cực kỳ thích hợp để chứa những vật dụng mềm nhưng cồng kềnh như gối tựa lưng dự phòng, thảm tập yoga hay chăn mỏng đắp sofa. Nếu lo ngại miệng giỏ hở làm lộ đồ bên trong, bạn chỉ cần phủ nhẹ một chiếc khăn voan hoặc vải linen lên trên.

Cách làm này vừa ngụy trang khéo léo, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian tiếp khách.

Hộp lưu trữ đồng bộ trên kệ mở

Nhiều gia đình thích đóng hệ tủ tivi kết hợp kệ trang trí lớn. Tuy nhiên, các ngăn kệ mở này thường trở thành nơi tập kết của đủ thứ linh tinh gây nhiễu loạn thị giác.

Để xử lý, hãy dùng các giỏ hoặc hộp có nắp đậy đồng bộ về màu sắc và kích thước. Khi xếp các hộp giống nhau lên kệ, bộ não sẽ ghi nhận đó là một mảng trang trí ngăn nắp thay vì một đống đồ lộn xộn. Đây là nơi lý tưởng để cất chìa khóa, pin dự phòng, bật lửa hay các loại dầu gió, thuốc men thông dụng.

Không gian quanh ghế sofa

Gầm và lưng ghế sofa là hai "tấc đất tấc vàng" thường bị lãng quên. Với những bộ sofa chân cao, hãy đo chiều cao gầm ghế và mua những chiếc hộp dẹt có bánh xe (loại có nắp kín để tránh bụi). Chỉ cần đẩy nhẹ vào gầm ghế, bạn đã có thêm một kho chứa đồ ít dùng rất kín đáo.

Nếu phòng khách đủ rộng để không phải kê ghế sát tường, hãy đặt một chiếc bàn kẹp mỏng ngay sau lưng sofa. Khoảng trống này có thể đặt các khay gỗ đẹp mắt để chứa sách đang đọc dở, kính mắt hoặc laptop, giúp mặt bàn trà phía trước luôn thoáng đãng tiếp khách.

Mảng tường trống theo chiều dọc

Khi diện tích sàn đã hết, hãy nhìn lên các bức tường. Thay vì để đồ đạc chiếm dụng mặt phẳng ngang, hãy đưa chúng lên cao. Các đợt kệ thanh mảnh, bảng ghim hay móc treo cách điệu là giải pháp tuyệt vời để giải phóng mặt sàn.

Một xu hướng thú vị hiện nay là dùng thang gỗ trang trí dựa tường. Bạn có thể vắt khăn, treo tạp chí hoặc gắn các giỏ nhỏ lên bậc thang để đựng phụ kiện. Cách sắp xếp này vừa tạo điểm nhấn thị giác hiện đại, vừa giúp đồ đạc có trật tự, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn những phút giây thư giãn tại nhà.