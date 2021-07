Ba phân khúc bất động sản giá "lao dốc", có loại giảm tới 50%

Dân trí Bên cạnh một số phân khúc tiếp tục ghi nhận mức tăng giá như căn hộ, nhà đất, khu công nghiệp… thì xuất hiện nhiều sản phẩm bất động sản cho thuê có xu hướng giảm giá mạnh.

Colliers Việt Nam - một đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường bất động sản - vừa công bố báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý II năm nay. Báo cáo cho thấy, bên cạnh một số phân khúc tiếp tục ghi nhận mức tăng giá như căn hộ, nhà đất, khu công nghiệp… thì xuất hiện nhiều sản phẩm bất động sản cho thuê có xu hướng giảm giá mạnh.

Giá thuê mặt bằng nhà phố giảm từ ít nhất 20-50%

Theo chuyên gia Colliers, bắt đầu từ tháng 5, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 nổi lên tại Việt Nam, đã khiến cho nhiều thành phố lớn như TPHCM và Hà Nội buộc phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16.

Diễn biến trên khiến cho thị trường bán lẻ gặp phải khó khăn lớn trong thời gian qua khi các trung tâm thương mại lớn buộc phải đóng cửa và nhà phố chịu sự đìu hiu, vắng vẻ do khách thuê không thể trụ vững trước dịch bệnh.

Tại TP.HCM, trong khu vực trung tâm hành chính, giá thuê trung bình tại các trung tâm thương mại giảm 15% trong thời gian diễn ra dịch bệnh, từ 3,1 triệu đồng/m2/tháng còn 2,64 triệu đồng/m2/tháng, với tỷ lệ trống trung bình khoảng 1,5%.

Giá thuê trung bình ở khu vực ngoài trung tâm có mức giảm sâu hơn, khoảng 30% trong thời gian diễn ra dịch bệnh, từ 805.000 đồng/m2/tháng còn 563.000 đồng/m2/ tháng, tỷ lệ trống trung bình khoảng 14%.

Nhiều mặt bằng nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm TPHCM đóng cửa do đại dịch Covid-19 (Ảnh: Đại Việt).

Tương tự như ở TPHCM, giá thuê trung bình tại các trung tâm thương mại ở Hà Nội cũng giảm nhẹ trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh. Cụ thể, trong khu vực trung tâm hành chính, giá thuê được ghi nhận giảm 10%, từ gần 2,5 triệu đồng /m2/tháng còn 2,25 triệu đồng/m2/tháng, tỷ lệ trống trung bình khoảng 11%.

Khu vực ngoài trung tâm giá thuê giảm với tỷ lệ trống trung bình khoảng 14.5%.

Về phân khúc nhà phố cho thuê, do tiềm lực của khách thuê nhà phố không mạnh như khách thuê tại khu trung tâm thương mại, do đó mức giảm giá thuê mặt bằng nhà phố giảm mạnh hơn so với giá thuê trung tâm thương mại.

Theo Colliers, tại cả TPHCM và Hà Nội, giá thuê mặt bằng nhà phố giảm từ ít nhất 20-50% so với giá trước khi diễn ra dịch bệnh.

Giá cho thuê căn hộ dịch vụ liên tục giảm, chủ nhà tìm mọi cách gỡ

Theo Colliers, sự bùng phát dịch đang lan rộng không chỉ ở Việt Nam mà còn lan rộng ra nhiều nước Đông Nam Á. Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản cho thuê, bao gồm cả căn hộ dịch vụ.

Những quý vừa qua ghi nhận ít khách thuê hơn và nhiều căn hộ dịch vụ thuộc phân khúc trung và cao cấp đang có tỷ lệ trống cao. Hiện tại, khách chủ yếu là khách dài hạn, một số ít khách ngắn hạn do lệnh hạn chế đi lại.

Tại TPHCM, căn hộ dịch vụ liên tục ghi nhận giá chào thuê trung bình giảm, mặc dù giá của năm 2020 đã ghi nhận giảm tới 30%.

Cụ thể, giá chào thuê trung bình ở phân khúc hạng A rơi vào khoảng 614.000 đồng/m2/ tháng và 575.000 đồng/m2/tháng cho hạng B, giảm lần lượt 11,7% và 1,97% so với quý I. Tỷ lệ lấp đầy giảm từ 10-20% so với quý trước ở cả hai phân khúc.

Ngoài ra, nhiều tòa nhà đã đóng cửa hoặc chuyển đổi thành các cơ sở cách ly để thích ứng với đại dịch. Căn hộ dịch vụ tại TPHCM cũng đang phải cạnh tranh gay gắt với căn hộ chung cư cho thuê do giá cả hợp lý.

Căn hộ dịch vụ tại TPHCM cũng đang phải cạnh tranh gay gắt với căn hộ chung cư cho thuê do giá cả hợp lý (Ảnh minh họa).

Tình hình tại Hà Nội cũng tương tự như tại TPHCM, nơi giá thuê căn hộ dịch vụ liên tục ghi nhận giá chào thuê trung bình giảm. Giá chào thuê trung bình ở phân khúc hạng A giảm từ 138.000 - 184.000 đồng/m2/tháng và 69.000 - 115.000 đồng/m2/tháng đối với phân khúc hạng B. Tỷ lệ lấp đầy trung bình giảm từ 15 - 25% so với quý trước.

Trước tình hình đó, các chủ nhà trọ đã chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách thuê như cắt giảm tiền thuê nhà, hóa đơn điện, nước và các dịch vụ đi kèm để tăng công suất thuê qua đại dịch.

Giá thuê văn phòng giảm rõ rệt

Theo Colliers, giá thuê văn phòng trung bình quý II năm nay tại TPHCM ghi nhận một mức giảm rõ rệt so với quý I.

Cụ thể, phân khúc hạng A giảm hơn 1%, phân khúc hạng B giảm nhẹ 0,3%. Sự sụt giảm giá thuê này một phần đến từ sự ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính sách giảm giá thuê tạm thời từ 10-20% cho một số khách thuê nhằm hỗ trợ tài chính được áp dụng trở lại trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành nặng.

Trong khi đó, giá trị văn phòng cho thuê tại Hà Nội được duy trì ổn định trong quý II năm nay, mặc dù trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách. Những thay đổi nhỏ về mức độ lấp đầy phản ánh việc di dời từ các vị trí văn phòng hạng A sang hạng B do giá thuê thấp hơn và các ưu đãi cho thuê có sẵn từ chủ đầu tư.

Colliers kỳ vọng giá thuê sẽ không thay đổi vào quý III này, được thúc đẩy bởi niềm tin thị trường tăng lên và sự phục hồi ổn định sau đợt đóng cửa gần đây.

Nguyễn Khánh