7 kiểu sửa nhà phản tác dụng khiến nhà bạn khó bán

Trước khi bạn vội vàng đập tường, thay sàn hay khoác lên căn nhà một lớp sơn “bắt trend” để chuẩn bị rao bán, có lẽ nên chậm lại một chút. Theo các chuyên gia bất động sản, không ít trường hợp chính sự hăng hái sửa sang của chủ nhà lại vô tình trở thành rào cản, khiến căn nhà khó tìm được người mua phù hợp.

Người mua ngày nay không chỉ xem nhà bằng mắt, mà còn bằng cảm giác. Họ muốn nhìn thấy một không gian đủ trung tính để dễ hình dung cuộc sống của chính mình, thay vì phải loay hoay “gỡ rối” những dấu ấn cá nhân quá đậm nét từ chủ cũ.

Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến khi cải tạo nhà để bán mà bạn cần tuyệt đối tránh nếu muốn được giá.

Đôi khi, chính những thay đổi nhỏ nhất dù xuất phát từ ý tốt lại vô tình khiến việc bán nhà trở nên khó khăn hơn (Ảnh: Getty).

Dấu ấn cá nhân quá đậm nét

Những bức tranh tường khổ lớn, mảng trang trí cầu kỳ hay thiết kế mang tính độc bản có thể khiến chủ nhà tự hào, nhưng lại là thử thách lớn với người mua. Khi bước vào một không gian quá cá nhân hóa, họ khó hình dung cuộc sống của chính mình trong đó, thậm chí còn cảm thấy bị áp đặt về thị giác.

Các chuyên gia bất động sản khuyên rằng, trước khi bán, hãy đưa ngôi nhà trở về trạng thái trung tính nhất có thể. Tường sơn màu sáng, nhẹ nhàng như trắng, kem hay ghi nhạt không chỉ giúp không gian trông rộng và sáng hơn, mà còn đóng vai trò như một “tấm toan trắng” để người mua dễ tưởng tượng cách bài trí theo sở thích của họ.

Chạy theo xu hướng sơn tường, giấy dán ngắn hạn

Màu sơn nổi bật hay giấy dán tường họa tiết cầu kỳ có thể rất hợp mốt ở thời điểm hiện tại, nhưng xu hướng thì thay đổi nhanh. Chỉ sau vài năm, những lựa chọn này dễ trở nên lỗi thời, thậm chí gây phiền toái cho người mua khi phải bóc dỡ, xử lý lại.

Đặc biệt với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, giấy dán tường cũ bong tróc, ố mốc là điều khiến nhiều khách mua “ngại động vào”. Giải pháp an toàn nhất vẫn là các gam màu sáng, trung tính cho phòng khách, bếp và không gian sinh hoạt chung. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn chỉ nên áp dụng ở những khu vực nhỏ, khép kín như nhà vệ sinh phụ.

Tự sửa chữa nhưng thiếu chuyên nghiệp

Không ít chủ nhà chọn cách tự sửa chữa để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nếu tay nghề không đảm bảo, những lỗi nhỏ như gạch ốp lệch, kệ treo không thẳng hay tay nắm cửa lỏng lẻo sẽ nhanh chóng “lộ diện”.

Với người mua, những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại là dấu hiệu cảnh báo về chất lượng bảo dưỡng tổng thể của căn nhà. Nguyên tắc được các môi giới nhắc đi nhắc lại là hoặc làm cho thật chỉn chu, hoặc giữ nguyên hiện trạng. Một ngôi nhà cũ nhưng gọn gàng, sạch sẽ vẫn tạo thiện cảm hơn một không gian sửa sang dang dở.

Đánh đổi công năng để lấy thẩm mỹ

Việc đập thông phòng, giảm số phòng ngủ hay tháo bỏ tủ âm tường để tạo cảm giác rộng rãi có thể hợp gu một số người, nhưng lại làm giảm giá trị sử dụng của ngôi nhà. Với các gia đình, số phòng ngủ và không gian lưu trữ luôn là yếu tố được cân nhắc kỹ lưỡng.

Hy sinh những công năng cốt lõi này để chạy theo xu hướng thiết kế thoáng đãng đôi khi khiến tệp khách hàng tiềm năng bị thu hẹp đáng kể.

Đầu tư tiền bạc không đúng chỗ

Một sai lầm phổ biến là chi mạnh tay cho những hạng mục mang tính trang trí như tủ rượu, tiểu cảnh, trong khi bếp và nhà vệ sinh, 2 khu vực quan trọng nhất, lại xuống cấp. Trên thực tế, đây mới là những không gian ảnh hưởng lớn đến quyết định mua nhà.

Khách hàng có thể chấp nhận một ban công đơn giản, nhưng sẽ rất đắn đo nếu khu vực nấu nướng hay vệ sinh cũ kỹ, ẩm thấp. Nếu ngân sách có hạn, hãy ưu tiên làm mới bếp và phòng tắm trước tiên.

Thay đổi công năng khu vực để xe

Trong bối cảnh giao thông đô thị, chỗ để xe là yếu tố gần như bắt buộc. Việc cải tạo gara, sân trước hay tầng trệt thành không gian sinh hoạt khác có thể phù hợp với lối sống cá nhân, nhưng lại khiến nhiều người mua tiềm năng “loại ngay từ vòng gửi xe”.

Giữ nguyên công năng khu vực để xe sẽ giúp người mua dễ hình dung cuộc sống lâu dài hơn trong căn nhà.

Nâng cấp chắp vá, thiếu đồng bộ

Một không gian với thiết bị mới cũ lẫn lộn, chẳng hạn vòi nước sáng bóng gắn trên chậu rửa đã nứt, thường tạo cảm giác tạm bợ. Sự đồng bộ, hài hòa quan trọng hơn giá trị từng món đồ riêng lẻ.

Nếu chưa đủ điều kiện nâng cấp toàn diện, hãy đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt, sạch sẽ và thống nhất về tổng thể. Đôi khi, “ít mà tinh” lại là chìa khóa giúp ngôi nhà ghi điểm trong mắt người mua.