Sai lầm trong phối màu nội thất khiến nhà rối mắt và cách khắc phục

Bắt tay vào cải tạo hay trang trí nhà cửa, câu hỏi khiến nhiều người đau đầu nhất không phải là mua sofa hãng nào mà là phối màu ra sao.

Dù nghệ thuật không có giới hạn nhưng để đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn cho những gia chủ không chuyên, giới thiết kế nội thất luôn tồn tại những "luật ngầm". Trong đó, con số 3 được xem là chìa khóa vạn năng để mở ra một không gian hài hòa.

Quy tắc 60-30-10 là một quy tắc đơn giản, vượt thời gian trong trang trí nội thất, giúp bạn kết hợp màu sắc dễ dàng (Ảnh: Home & Texture).

Quy tắc 60-30-10 kinh điển

Nếu bạn từng trầm trồ trước những căn phòng mẫu đẹp như mơ trên tạp chí, khả năng cao là các nhà thiết kế đã áp dụng triệt để quy tắc 60-30-10. Tỷ lệ vàng này giúp cân bằng thị giác, tránh cảm giác đơn điệu hoặc quá khích.

Cách áp dụng rất đơn giản:

60% là màu chủ đạo: Đây là phông nền cho toàn bộ căn phòng, thường là màu tường, sàn nhà hoặc những tấm thảm lớn. Tại các căn hộ Việt Nam, những tông màu trung tính như trắng kem, be, xám nhạt thường được ưu ái ở vị trí này để tạo cảm giác rộng rãi.

30% là màu cấp 2: Đóng vai trò hỗ trợ và tạo chiều sâu. Màu này thường xuất hiện ở rèm cửa, bộ ghế sofa, ga trải giường hay một mảng tường nhấn. Nó cần đủ khác biệt với màu chủ đạo để tạo sự phân tách thú vị.

10% là màu điểm nhấn: Đây chính là "gia vị" cho không gian. Những gam màu nổi bật, rực rỡ nhất nên được dành cho gối tựa, bình hoa, tranh treo tường hoặc chao đèn. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng chính 10% này lại quyết định cá tính và sự tinh tế của gia chủ.

Sự linh hoạt của "con số 3"

60-30-10 là khung sườn vững chắc nhưng tư duy thiết kế hiện đại không cổ vũ sự rập khuôn máy móc. Marianne Shillingford, giám đốc sáng tạo tại Dulux, chia sẻ rằng khi đã nắm vững cơ bản, bạn hoàn toàn có thể "phá luật" để tạo dấu ấn riêng.

Một biến thể phổ biến là 70-20-10 nếu bạn muốn không gian nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn với nhiều màu nền trung tính. Hoặc thú vị hơn, bạn có thể chia nhỏ 10% màu nhấn thành hai màu khác nhau (mỗi màu 5%) để tăng sự sinh động.

Đặc biệt, xu hướng phủ màu toàn bộ đang lên ngôi trong những năm gần đây. Thay vì phân chia rạch ròi, việc sử dụng nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau của cùng một tông màu, ví dụ xanh dương đậm, xanh pastel, xanh ghi, sẽ tạo nên sự chuyển tiếp mềm mại, sang trọng và có chiều sâu mà không hề phá vỡ quy tắc về sự hài hòa.

"Giới hạn đỏ" không nên vượt qua

Sáng tạo là tốt, nhưng tham lam màu sắc lại là "án tử" cho không gian sống. Các chuyên gia từ Little Greene hay I Love Wallpaper đều đồng tình 5 là con số giới hạn.

Khi một căn phòng chứa quá 5 màu sắc riêng biệt (không tính các sắc độ đậm nhạt cùng tông), thị giác con người sẽ bị quá tải. Không gian trở nên bừa bộn, chật chội và gây cảm giác bất an - điều tối kỵ trong thiết kế nhà ở.

Nếu bạn là người yêu thích sự rực rỡ, hãy khôn khéo lồng ghép chúng vào nhóm họa tiết hoặc phụ kiện nhỏ thay vì sơn những mảng lớn.

Chuyên gia khuyên nên dùng tối đa 5 màu trong một phòng (Ảnh: Living Around The World).

Bí quyết chọn màu không bao giờ lỗi mốt

Để không bị lạc lối, hãy bắt đầu bằng việc quan sát. Hãy nhìn vào tủ quần áo của bạn để biết mình thích tông màu nào, hoặc lấy cảm hứng từ một bức tranh, một tấm thảm mà bạn yêu thích nhất. Thường thì các nhà thiết kế họa tiết đã phối màu sẵn trên đó, và việc của bạn chỉ là trích xuất các màu sắc ấy ra cho không gian thực tế.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng màu sắc thay đổi theo ánh sáng. Một màu sơn trông rất đẹp ở cửa hàng có thể trở nên tối sầm hoặc lòe loẹt trong phòng khách nhà bạn dưới ánh đèn vàng. Do đó, đừng bao giờ bỏ qua bước sơn thử trước khi quyết định phủ màu cho toàn bộ tổ ấm.