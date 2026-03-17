6 mẹo sắp xếp tủ đồ giúp bạn chấm dứt cảnh phải bới tung mỗi sáng

Thay vì biến việc dọn dẹp thành một cuộc chiến mệt mỏi, các chuyên gia nội thất cho biết chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập lại không gian lưu trữ một cách thông minh hơn.

6 tuyệt chiêu dưới đây sẽ giúp bạn tối ưu hóa không gian một cách triệt để.

Biết cách sắp xếp tủ quần áo hợp lý và khoa học sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và thảnh thơi hơn mỗi buổi sáng (Ảnh: Ikea).

Quy tắc một vào một ra

Bước đầu tiên để có một chiếc tủ gọn gàng chính là sự tinh giản. Hãy dọn dẹp và mạnh dạn bỏ đi hoặc đem cho những trang phục đã lâu không đụng tới. Khi tủ đồ đã thoáng đãng, bạn hãy duy trì quy tắc cứ mua thêm một món đồ mới thì sẽ bỏ đi một món đồ cũ.

Việc không nhồi nhét quá nhiều quần áo không chỉ giúp bạn dễ chọn đồ mà còn tạo khoảng không để vải vóc được "thở", hạn chế nấm mốc cũng như mùi khó chịu.

Sắp xếp theo thói quen mặc đồ

Trang phục bạn mặc đi làm hàng ngày nên được ưu tiên đặt ở vị trí dễ thấy, thường là ngang tầm mắt hoặc ngay phía ngoài cửa tủ. Những món đồ ít dùng hơn như áo dài lễ tết, đồ đi tiệc hay áo khoác dạ mùa đông nên được cất sâu bên trong hoặc đóng hộp cất lên nóc tủ.

Việc phải đào bới để lấy đồ mặc mỗi ngày chính là nguyên nhân hình thành nên "chiếc ghế chất đồ" huyền thoại trong phòng ngủ. Bạn cũng có thể treo áo ở trên và quần ở dưới để dễ dàng hình dung tổng thể trang phục trước khi mặc.

Tận dụng tối đa không gian dọc

Nhiều thiết kế tủ quần áo bằng gỗ công nghiệp hiện nay thường để thừa khá nhiều khoảng trống phía trên các thanh treo. Bạn đừng bỏ phí không gian này.

Hãy lấp đầy chúng bằng cách mua thêm các hộp đựng bằng vải cứng cáp hoặc khay nhựa xếp chồng để cất giữ đồ đạc. Đây là giải pháp chi phí thấp nhưng lại tăng sức chứa lên đáng kể cho những căn phòng ngủ có diện tích khiêm tốn.

Phân chia ngăn kéo hợp lý

Những chiếc ngăn kéo lộn xộn thường là thủ phạm ngốn nhiều thời gian nhất của bạn mỗi sáng. Để giải quyết dứt điểm, bạn chỉ cần sử dụng các khay chia rãnh hoặc hộp chia ngăn bằng vải bạt dễ dàng tìm mua trên mạng.

Khi tất, đồ lót hay những chiếc áo hai dây được cuộn tròn và xếp vào từng ô riêng biệt, mọi thứ sẽ luôn nằm trong tầm tay mà không cần phải lục lọi.

Treo phụ kiện để tiết kiệm chỗ

Phụ kiện tuy nhỏ nhưng lại dễ gây rối mắt nếu không được quy hoạch đúng chỗ. Thay vì để thắt lưng hay khăn quàng cổ chiếm diện tích trên kệ áo quần, bạn hãy tận dụng mặt trong của cánh cửa tủ quần áo.

Chỉ cần gắn vài chiếc móc dán tường, thanh treo nhỏ hoặc một tấm bảng đục lỗ, bạn đã có ngay một góc trưng bày phụ kiện cực kỳ tiện lợi. Vừa tiết kiệm diện tích lại vừa nhìn là chọn được ngay.

Đồng bộ móc treo mỏng nhẹ

Một chi tiết rất nhỏ nhưng mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời chính là móc treo. Bạn nên loại bỏ những chiếc móc nhựa dày cộp và thay thế bằng một loạt móc nhung hoặc móc nhựa mỏng đồng màu.

Sự đồng bộ này không chỉ giúp không gian tủ nhìn sang trọng, gọn gàng như một cửa hàng thời trang mà còn tiết kiệm được kha khá diện tích sào treo. Với quần tây, bạn hãy kẹp cách mép cạp khoảng vài centimet thay vì vắt ngang móc để tránh tạo nếp gấp mất thẩm mỹ.