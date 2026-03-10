Dọn nhà nhẹ nhàng hơn với phương pháp chia vùng đơn giản

Nhiều người từng hăng hái dọn nhà nhưng rồi lại đứng giữa phòng khách mà không biết bắt đầu từ đâu.

Chỉ cần đảo mắt qua bồn rửa bát đầy ắp, thùng rác quá tải hay rổ quần áo chất đống chờ gấp, tổ ấm bỗng chốc biến thành một mớ bòng bong khổng lồ vắt kiệt sức lực của bạn.

Theo các chuyên gia sắp xếp không gian, vấn đề thực chất không nằm ở độ bừa bộn của ngôi nhà, mà ở việc chúng ta luôn cố gắng giải quyết mọi thứ trong cùng một thời điểm.

Bát đĩa bẩn, thùng rác đầy, quần áo chất đống khiến việc dọn nhà nhanh chóng trở thành nhiệm vụ “khổng lồ” (Ảnh: Getty).

Giải mã tâm lý quá tải

Nhiều chuyên gia tâm lý và tổ chức cuộc sống chỉ ra rằng cảm giác ngộp thở khi dọn nhà xuất hiện là do não bộ phải xử lý quá nhiều thông tin thị giác cùng lúc.

Khi bạn áp dụng phương pháp "chia vùng", bạn đang tạo ra những ranh giới vô hình nhưng cực kỳ rõ ràng cho tâm trí. Việc tự nhủ rằng mình chỉ cần xử lý gọn gàng góc này thôi sẽ giống như một liều thuốc an thần, giúp hệ thần kinh bình tĩnh lại, bớt đi sự kháng cự và dễ dàng bắt tay vào hành động hơn.

Việc thu nhỏ quy mô công việc chính là chìa khóa để đánh lừa bộ não, giúp chúng ta vượt qua sức ì ban đầu.

Thu hẹp quy mô dọn dẹp

Thay vì coi dọn nhà là một cuộc tổng vệ sinh bòn rút sức lực dịp cuối tuần, hãy biến nó thành những dự án mini. Hãy coi mỗi căn phòng là một vùng lớn, và bên trong đó lại tiếp tục chia nhỏ ra.

Chẳng hạn, nếu ý nghĩ phải dọn dẹp toàn bộ căn bếp khiến bạn chùn bước, hãy phớt lờ nó đi và chỉ tập trung sắp xếp lại duy nhất một ngăn kéo đựng gia vị.

Tương tự với chiếc tủ quần áo đồ sộ, đừng lôi tất cả ra giường. Hãy chia nhỏ thành các vùng như khu treo áo sơ mi, ngăn để đồ lót hoặc hộc cất túi xách.

Việc hoàn thành trọn vẹn từng góc nhỏ sẽ mang lại cảm giác thành tựu, tạo đà tâm lý tích cực để bạn làm tiếp những phần việc khác.

Ưu tiên những bề mặt dễ thấy

Đối với những gia đình chưa quen với việc phân chia không gian, các nhà thiết kế nội thất khuyên nên bắt đầu từ những ranh giới có sẵn trong nhà. Những mặt phẳng dễ gọi tên thường là điểm xuất phát hoàn hảo nhất.

Hãy ưu tiên dọn dẹp mặt bàn ăn, bàn trà phòng khách hoặc mặt bếp. Đặc biệt, bề mặt có tác động thị giác mạnh mẽ nhất chính là sàn nhà. Khi bạn dọn sạch đồ chơi của trẻ nhỏ hay quần áo vương vãi trên sàn, toàn bộ căn phòng sẽ lập tức trông thoáng đãng và có trật tự hơn hẳn.

Sự thay đổi rõ rệt này sẽ tiếp thêm động lực để bạn duy trì sự gọn gàng.

Phương pháp “chia vùng” là cách đơn giản giúp bạn dọn dẹp từng phần nhỏ, giữ nhà gọn gàng mà không kiệt sức (Ảnh: Houzz).

Chiến lược cho căn hộ nhỏ

Phương pháp chia vùng phát huy tác dụng tối đa với các gia đình sống trong chung cư hay nhà có diện tích nhỏ, nơi một không gian phải gánh vác nhiều chức năng và đồ đạc rất dễ tích tụ.

Trong những không gian khiêm tốn, đồ đạc thường có xu hướng chất đống ở những nơi tiện tay nhất. Bạn chỉ cần khoanh vùng và duy trì sự ngăn nắp ở khu vực tủ giày sát cửa ra vào, mặt bàn làm việc hoặc kệ bồn rửa mặt.

Mỗi ngày chỉ cần dành ra 5-10 phút để dọn dẹp một vùng duy nhất. Thói quen nhỏ này sẽ giúp ngôi nhà luôn trong trạng thái kiểm soát được, trả lại cho bạn những ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa thay vì phải vật lộn với rác và bụi bẩn.