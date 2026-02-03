6 mẹo dọn nhà đón Tết gọn, sạch lại nhàn

Thay vì chạy theo checklist dài miên man, khi dọn nhà đón Tết, bạn có thể áp dụng các mẹo đơn giản sau đây để không gian nhà mình thực sự sạch, thoáng, sẵn sàng cho niềm vui Tết.

Chỉ với vài mẹo nhỏ, việc dọn nhà đón Tết có thể trở nên gọn gàng, sạch sẽ mà không còn là áp lực (Ảnh: Jack and Patty).

Bắt đầu từ những khu vực gây ấn tượng nhất

Khi khách đến nhà dịp Tết, những nơi đầu tiên được chú ý chính là lối vào, phòng khách và khu vực bếp, cũng là những điểm dễ bám bụi và lộn xộn sau cả năm được sử dụng.

Lời khuyên là bạn hãy dành thời gian quét dọn kỹ lối vào, lau sạch bậc cửa và tay nắm cửa để tạo ấn tượng đầu tiên thật tươm tất. Tương tự, phòng khách và bếp cũng nên được dọn gọn, lau sạch bề mặt, hút bụi thảm và sàn để cảm giác đón Tết thật sự khác biệt.

Tập trung vào những “điểm nóng” dễ bị bỏ qua

Các chuyên gia dọn dẹp khuyên bạn đừng chỉ quét sàn và xếp đồ. Những vị trí dễ bỏ quên như tay nắm cửa, công tắc điện, bệ bếp, kệ tủ và cửa sổ thường tích tụ bụi và vết bẩn trong thời gian dài.

Một chút thời gian cho những chi tiết này sẽ làm cho không gian trông mới mẻ và sáng sủa hơn hẳn - điều mà cả khách và gia đình bạn sẽ cảm nhận ngay.

Dọn dẹp theo khu vực nhưng chia nhỏ công việc

Cảm giác “ngợp” thường đến khi bạn nhìn vào danh sách quá dài. Thay vì vậy, hãy chia công việc theo khu vực nhỏ: hôm nay lau sàn, ngày mai sắp xếp tủ quần áo, ngày kia dọn lại phòng ngủ.

Việc này không chỉ làm bạn đỡ mệt, mà còn khiến mọi người trong gia đình dễ tham gia hơn, biến dọn nhà thành hoạt động chung thú vị hơn là gánh nặng.

Tận dụng thời điểm dọn Tết để giảm đồ không cần thiết

Một trong những mẹo hữu ích là xem đây như cơ hội để lọc lại đồ dùng cũ. Những món đồ lâu không dùng, quần áo cũ hay đồ trang trí không còn phù hợp có thể được tặng lại người khác hoặc đem đi tái chế.

Việc “giảm tải” không chỉ làm nhà gọn hơn mà còn giúp bạn bắt đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Thêm chút mùi hương mới để không khí Tết thêm ấm áp

Bên cạnh việc sạch sẽ, không khí trong nhà cũng đóng vai trò quan trọng cho cảm giác chào đón năm mới. Sau khi dọn dẹp xong, bạn có thể sử dụng tinh dầu, nến thơm hoặc hoa tươi để tạo mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu.

Mùi hương dịu giúp không gian “thơm” hơn và mang lại cảm giác thư thái. Việc này cũng tạo ấn tượng tốt cho khách đến nhà chúc Tết.

Dọn trước, trang trí sau để tiết kiệm thời gian và sức lực

Một sai lầm phổ biến là vừa dọn vừa trang trí luôn khiến công việc kéo dài. Các chuyên gia cho rằng nên dọn sạch trước, sau đó mới trang trí để không lặp lại công đoạn dọn dẹp sau khi đã tô điểm không gian.

Cách làm này giúp bạn tiết kiệm thời gian, đỡ mệt và ngôi nhà luôn ở trạng thái đẹp, gọn, đúng tinh thần Tết.