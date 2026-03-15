4 quy tắc phòng khách giới thiết kế khuyên phá bỏ, bắt đầu từ chiếc TV

Phòng khách luôn là "trái tim" của ngôi nhà, nơi hiếm hoi bạn có thể thoải mái làm mọi thứ từ tiếp khách, xem phim đến ngả lưng thư giãn. Thế nhưng, nhiều gia đình lại đang tự bó buộc không gian này vào những khuôn mẫu rập khuôn.

Dưới đây là 4 quy tắc đã cũ mà các chuyên gia nội thất khuyên bạn nên mạnh dạn thay đổi.

Tạm biệt "ngôi vương" của chiếc TV

Hầu như gia đình nào cũng đặt một chiếc TV to bản chễm chệ ở chính giữa bức tường lớn nhất. Dù phục vụ tốt nhu cầu giải trí, nhưng việc biến màn hình thành tâm điểm vô tình khiến mọi người ít trò chuyện với nhau hơn.

Thay vì để TV thống trị căn phòng, các nhà thiết kế gợi ý bạn hãy thử đẩy nó lệch sang một bên, giấu trong hệ tủ thông minh hoặc dùng giá treo xoay linh hoạt.

Vị trí trung tâm có thể nhường chỗ cho một bức tranh nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân hoặc một cửa sổ ngập tràn ánh sáng. Nhờ thế, chiếc TV chỉ xuất hiện khi bạn thực sự cần, nhường lại không gian cho những cuộc trò chuyện chất lượng và gắn kết.

Sofa to bự không còn là nhân vật chính

Nhiều người vẫn mặc định phòng khách bề thế là phải có một bộ sofa da chữ L đồ sộ hay bộ bàn ghế gỗ chạm trổ hoành tráng. Cách bố trí này có thể sang trọng nhưng lại thiếu đi tính linh hoạt, nhất là với các căn hộ chung cư hay nhà có diện tích khiêm tốn.

Xu hướng thiết kế hiện đại đề cao sự tự do. Bạn hoàn toàn có thể chọn một chiếc sofa văng nhỏ nhắn làm nền, kết hợp cùng vài chiếc ghế bành rời, đôn nệm hoặc thảm êm ái để ngồi bệt.

Cách sắp xếp này cực kỳ tiện lợi khi nhà có khách đến chơi. Bạn dễ dàng di chuyển ghế để quây quần uống trà, chơi board game hoặc dẹp gọn lại lấy chỗ cho trẻ nhỏ tha hồ chạy nhảy.

Góc làm việc tàng hình ngay không gian chung

Trước đây, việc đặt bàn làm việc ở phòng khách thường bị chê là lộn xộn và sai chuẩn. Nhưng với nhịp sống ngày nay, mang góc làm việc hay học tập ra không gian sinh hoạt chung lại mang đến lợi ích bất ngờ.

Một góc bàn nhỏ gọn đặt khéo léo nơi phòng khách giúp bố mẹ vừa làm việc, vừa dễ dàng để mắt kèm con cái học bài. Điều quan trọng nhất là sự hài hòa về mặt tổng thể.

Chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng bàn làm việc có thiết kế thanh mảnh, hoặc tích hợp luôn vào hệ tủ kệ âm tường. Hãy ưu tiên tủ có cánh đóng kín để giấu gọn tài liệu sau khi dùng xong, giúp bạn trút bỏ áp lực công việc và tận hưởng trọn vẹn buổi tối thảnh thơi bên gia đình.

Ánh sáng hắt tường thay thế đèn cây cồng kềnh

Ánh sáng quyết định cảm xúc của cả căn phòng. Đèn trần đôi khi quá chói lóa, nên nhiều gia đình chọn mua thêm những chiếc đèn cây đứng hoặc đèn bàn cỡ lớn để tạo không khí ấm áp. Tuy nhiên, chúng lại chiếm khá nhiều diện tích sàn và đôi khi gây vướng víu.

Giải pháp thông minh hơn là sử dụng đèn gắn tường hắt sáng. Bạn có thể bố trí chúng cạnh kệ tivi, hai bên mảng tường trang trí hoặc góc đọc sách để tạo ra những vệt sáng dịu nhẹ, sang trọng và tiết kiệm không gian tuyệt đối.

Một cuộc trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn vàng ấm áp và vừa vặn, đó mới là “quy tắc” duy nhất bạn nên gìn giữ trong tổ ấm của mình.