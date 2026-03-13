Gom 38 phòng khách sạn để cho thuê lại giá gấp 5 lần dịp lễ hội Kỳ Cùng

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn mới đây đã đấu tranh, làm rõ đối tượng Hoàng Văn Lâm (27 tuổi, trú Lạng Sơn) có hành vi lợi dụng mùa lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ (từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng âm lịch) cấu kết với các đối tượng khác đi thuê, gom phòng nghỉ, khách sạn trên địa bàn từ nhiều tháng trước rồi đẩy giá lên gấp 4-5 lần.

Tại trụ sở công an, Lâm khai nắm bắt được quy luật hàng năm lượng du khách đến địa bàn tham dự lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ rất đông, tăng đột biến, trong khi lượng phòng nghỉ, khách sạn trên địa bàn những ngày này chưa đáp ứng yêu cầu.

Do đó, ngày 17/11/2025, Lâm đã cùng một số đối tượng khác liên hệ với khách sạn T.X. trên địa bàn phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn đặt thuê toàn bộ 38 phòng của khách sạn trên vào tối 14/3 (tức 26 tháng giêng âm lịch) với số tiền 84 triệu đồng nhằm mục đích cho người dân, du khách đến dự lễ hội thuê lại gấp 4-5 lần giá niêm yết để hưởng lợi.

Hoàng Văn Lâm không phải là chủ, nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn…), không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự,...

Công an làm việc với Hoàng Văn Lâm (Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Thủ đoạn của Lâm và các đối tượng là thông qua mạng xã hội, đăng bài quảng cáo trên Facebook, Zalo,... để thu hút người có nhu cầu sau đó liên hệ trực tiếp để giao dịch nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hoàng Văn Lâm về hành vi hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Với hành vi này, theo quy định của pháp luật, Lâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân.

Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh, mở rộng, xử lý nghiêm Hoàng Văn Lâm và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị du khách đến Lạng Sơn dịp lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ và các lễ hội lớn hàng năm trên địa bàn cảnh giác trước các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng, không để các đối tượng lợi dụng lễ hội vi phạm pháp luật, làm mất uy tín - hình ảnh du lịch địa phương.

Mọi thông tin, tình hình phản ánh kịp thời đến ban tổ chức lễ hội, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Lạng Sơn (đường dây nóng 0829.596.866, 0945.999.619) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý, giải quyết.