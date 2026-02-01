7 thứ người nuôi thú cưng cần loại bỏ ngay khỏi phòng khách

Với những gia đình yêu chó mèo và các loại thú cưng, thiết kế nội thất không còn đơn thuần là chuyện đẹp mà là bài toán tổng hòa giữa thẩm mỹ, an toàn và khả năng vệ sinh.

Phòng khách vốn là không gian sinh hoạt trung tâm. Song nếu được bài trí thiếu cân nhắc, phòng khách rất dễ trở thành nơi tiềm ẩn rủi ro cho thú cưng và gánh nặng cho chính gia chủ.

Dựa trên tư vấn của chuyên gia nội thất và bác sĩ thú y, dưới đây là những món đồ quen thuộc nhưng nên hạn chế tối đa trong phòng khách của gia đình có thú cưng.

Với những người yêu động vật, việc thiết kế nội thất không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo tính an toàn và tiện dụng cho vật nuôi (Ảnh: Mr Enthusiast).

Sofa, gối tựa bằng vải là "nam châm hút lông"

Nhung, nỉ, vải xù hay các loại vải dệt sợi nổi có thể trông sang trọng trong showroom, nhưng khi về nhà nuôi chó mèo, chúng nhanh chóng biến thành “bãi đáp” của lông rụng. Lông thú bám sâu vào các sợi vải, rất khó làm sạch triệt để bằng máy hút bụi hay cây lăn thông thường.

Giải pháp thực tế cho gia đình là ưu tiên các chất liệu bề mặt trơn, dệt chặt như twill, canvas mịn, microfiber cao cấp, hoặc tối ưu nhất là da thật và da công nghiệp chất lượng cao dễ lau chùi, ít bám mùi và bền hơn theo thời gian.

Đồ nội thất có kết cấu dệt lỏng lẻo

Nếu nhà có mèo, bạn cần chấp nhận một sự thật, đó là móng vuốt của chúng không phân biệt sofa vài chục triệu đồng hay vài trăm triệu đồng. Các loại vải mỏng, dệt thưa như lanh, lụa, tweet sần sùi rất dễ bị móc sợi, rách bề mặt chỉ sau vài lần cào.

Thay vì “đánh cược” với sofa, hãy chọn vải chịu lực chuyên dụng cho nhà có thú cưng hoặc da công nghiệp dày. Quan trọng không kém là bố trí trụ cào móng, thảm cào ngay trong phòng khách để mèo có chỗ “xả năng lượng” đúng mục tiêu.

Cây cảnh chứa độc tố

Xu hướng đưa mảng xanh vào nhà đang lên ngôi, nhưng không phải cây nào cũng an toàn cho chó mèo. Nhiều loại cây quen thuộc ở Việt Nam như vạn niên thanh, kim tiền, trầu bà, cây họ ráy có thể gây kích ứng miệng, nôn mửa, thậm chí ngộ độc nếu thú cưng nhai lá.

Trước khi đặt cây trong phòng khách, gia chủ nên tra cứu kỹ mức độ an toàn với vật nuôi. Nếu chó mèo hay cắn lá, hãy treo cây lên cao hoặc ưu tiên các loại thảo mộc lành tính như cỏ lúa mì, hương thảo.

Thảm trải sàn lông xù

Thảm lông dài giúp không gian ấm áp hơn, nhưng với nhà có thú cưng, đây là ác mộng vệ sinh. Lông rụng, bụi mịn, vi khuẩn và ký sinh trùng dễ tích tụ sâu trong sợi thảm, trong khi máy hút bụi thông thường khó làm sạch hoàn toàn.

Chưa kể, nhiều loại thảm sợi tổng hợp giá rẻ dễ rụng lông. Nếu chó mèo hít phải hoặc nuốt phải sợi nhựa, nguy cơ rối loạn tiêu hóa và hô hấp là có thật. Thảm dệt phẳng, thảm cói, thảm cao su hoặc thảm dễ giặt là lựa chọn an toàn và thực tế hơn.

Nến thơm, tinh dầu mùi quá nồng

Khứu giác của chó mèo nhạy hơn con người rất nhiều lần. Những mùi hương bạn thấy thư giãn có thể trở thành tác nhân gây kích ứng hô hấp, stress hoặc ngộ độc cho thú cưng. Đặc biệt, các tinh dầu như tràm trà, bạc hà, quế, khuynh diệp được bác sĩ thú y cảnh báo không nên dùng trong không gian kín.

Muốn phòng khách dễ chịu, hãy ưu tiên thông gió tự nhiên, giữ nhà sạch sẽ, hoặc dùng sáp thơm hữu cơ, sản phẩm chuyên dụng cho gia đình có thú cưng.

Kim chỉ, đồ khâu vá dang dở

Phòng khách thường là nơi nhiều người tranh thủ đan móc, khâu vá khi xem TV. Nhưng với mèo, những cuộn chỉ, sợi len đầy màu sắc là “đồ chơi nguy hiểm”. Trên thực tế, tắc ruột do nuốt dị vật dạng sợi là tai nạn phổ biến tại các phòng khám thú y.

Nguyên tắc bắt buộc: không để đồ thủ công dang dở trên bàn, ghế khi rời đi. Kim, ghim, kéo phải được cất trong hộp kín ngay sau khi sử dụng.

Pin và các vật nhỏ dễ nuốt

Pin tiểu, pin cúc áo, đồ chơi lego, linh kiện nhỏ thường xuất hiện ở phòng khách nhưng lại là mối đe dọa lớn. Nếu pin bị chó mèo cắn thủng, hóa chất bên trong có thể gây bỏng thực quản và dạ dày, thậm chí tử vong.

Gia đình nên kiểm tra nắp pin của điều khiển, cất pin dự phòng ngoài tầm với và hình thành thói quen thu dọn đồ chơi nhỏ sau mỗi lần sử dụng.