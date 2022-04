2 đơn vị đấu giá đất Thủ Thiêm chưa bỏ cọc, xin được gia hạn nộp tiền

Trao đổi tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội của TPHCM chiều 7/4, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cho biết đến ngày hôm nay, hai đơn vị gồm Công ty Cổ phần Dream Republic và Công ty Cổ phần Sheen Mega vẫn chưa nộp tiền trúng đấu giá hai lô đất 3-5 và 3-8 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bà Hạnh cho biết hai doanh nghiệp trên không có đơn xin dừng triển khai dự án hay bỏ cọc. Thay vào đó, hai đơn vị trúng đấu giá gửi văn bản đến Cục Thuế TPHCM đề xuất được phân kỳ nộp tiền trúng đấu giá chia làm 6 đợt trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay.

Tuy nhiên, các lý do trình bày về khó khăn do hai công ty Dream Republic và Sheen Mega nêu trong văn bản đề xuất phân kỳ nộp tiền sử dụng đất không thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định của cơ quan quản lý lĩnh vực thuế. Do đó, Cục Thuế TPHCM sẽ tiếp tục tính tiền chậm nộp, ban hành quyết định cưỡng chế, thu hồi nợ với doanh nghiệp theo quy định của ngành thuế.

Ngày hôm qua (6/4) là hạn chót 90 ngày kể từ thời điểm các doanh nghiệp trúng đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm vào cuối năm 2021 phải hoàn thành nghĩa vụ nộp đầy đủ tiền sử dụng đất với ngân sách Nhà nước.

Vị trí 4 lô đất Thủ Thiêm được TPHCM đấu giá cuối năm 2021 (Ảnh: Hữu Khoa).

Quy chế phiên đấu giá đất Thủ Thiêm nêu rõ nếu quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày có thông báo về nghĩa vụ thuế nhưng người trúng đấu giá vẫn không nộp đủ tiền mua tài sản, người mua sẽ vi phạm hợp đồng mua bán. Khi đó, các cơ quan chức năng sẽ thông báo người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản để hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Nếu người trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo thời gian trên sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc. Số tiền này được chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Công ty Dream Republic trúng đấu giá lô đất 3-5 có diện tích 6.446 m2 với giá 3.820 tỷ đồng. Công ty Sheen Mega mua lô đất 3-8 với diện tích 8.568 m2 với giá 4.000 tỷ đồng. Theo quy định phiên đấu giá, các doanh nghiệp đã đặt cọc số tiền tương ứng 20% giá khởi điểm. Tiền cọc hai công ty Dream Republic và Sheen Mega đã nộp lần lượt là 116 tỷ đồng và 204 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (trúng quyền mua lô đất 3-12 giá 24.500 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Bình Minh (trúng quyền mua lô đất 3-9 giá hơn 5.000 tỷ đồng) đã lần lượt có văn bản xin thôi phát triển dự án, đồng nghĩa với việc chấp nhận bỏ cọc. Như vậy, hai công ty Ngôi Sao Việt và Bình Minh chấp nhận mất tiền số tiền cọc lần lượt gần 600 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Riêng công ty Ngôi Sao Việt cùng hai đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa bị cơ quan quản lý Nhà nước hủy 9 đợt phát hành trái phiếu với tổng số tiền 10.030 tỷ đồng. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng một số nhân sự trong tập đoàn này đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư.