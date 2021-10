1.000 người mua đất "mắc kẹt" ở các dự án của Công ty Bách Đạt An

Dân trí Tòa đã tuyên chủ đầu tư dự án là Công ty CP Bách Đạt An phải bảo đảm quyền lợi cho khách, nhưng hơn một năm qua, việc thi hành án "dậm chân tại chỗ", khiến hàng nghìn người mua đất dự án bị "mắc kẹt".

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã gửi văn bản đến UBND thị xã Điện Bàn và cơ quan chức năng liên quan về các dự án bất động sản tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn cung cấp chứng cứ, tài liệu 10 dự án để xác minh, kiểm tra gồm Khu đô thị An Phú Quý; khu dân cư An Cư 1; Khu đô thị Sentosa Riverside; Khu đô thị số 7B; dự án Khu đô thị Bách Đạt; dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside; Khu đô thị 7B mở rộng; Khu đô thị Bách Thành Vinh; Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng; khu dân cư và chợ Điện Dương.

Công an tỉnh Quảng Nam sẽ kiểm tra về việc giao đất, thu hồi đất; tiến độ, giải phóng mặt bằng, việc khiếu nại, khiếu kiện của người dân, khách hàng liên quan đến các dự án; số tiền chủ đầu tư đã chi bồi thường cho các hộ dân...

Một trong những dự án của Công ty CP Bách Đạt An tại thị xã Điện Bàn (Ảnh: CTV).

Theo tìm hiểu của phóng viên, 3 bản án của Tòa án nhân dân các cấp ở Quảng Nam và Đà Nẵng đã ra phán quyết buộc chủ đầu tư dự án là Công ty CP Bách Đạt An và Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị môi giới) phải bảo đảm các quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, đã hơn một năm trôi qua sau khi các bản án này có hiệu lực thì việc thi hành án vẫn gần như "dậm chân tại chỗ".

Bức xúc trước việc thi hành án chậm trễ, đầu tháng 10 vừa qua, đại diện cho gần 1.000 khách hàng mua đất các dự án của Công ty CP Bách Đạt An đã có buổi họp, trao đổi với đại diện cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam.

Tại cuộc họp, ông Trần Kim Luyện - đại diện cho khách hàng - đã nêu ra 5 vấn đề chính với cơ quan thi hành án, đề nghị làm rõ.

Thứ nhất, đề nghị Cục thi hành án dân sự cho biết từ khi có văn bản chỉ đạo ngày 16/7 của Ban chỉ đạo THADS đến nay thì cơ quan THADS đã làm được gì?

Thứ hai, tình trạng thực tế hiện nay tại các dự án liên quan đến việc thi hành án của Công ty Bách Đạt An là như thế nào?

Thứ ba, dự án 7B mở rộng đang thiếu bản vẽ, thiết kế thi công, đề nghị cơ quan THADS có văn bản đề nghị Sở Xây dựng, chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ, bản vẽ thiết kế thi công đối với dự án nêu trên.

Thứ tư, đề nghị cơ quan THADS làm việc với chủ đầu tư cho biết cụ thể kế hoạch thi công và thời gian hoàn thành.

Thứ năm, đối với việc xin giá đất của chủ đầu tư, đề nghị cơ quan THADS có văn bản gửi Trưởng ban chỉ đạo THADS chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn thẩm định hồ sơ về việc xin giá đất.

Trả lời những kiến nghị nêu trên, ông Trịnh Minh Hùng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Nam - cho biết, cơ quan này ghi nhận toàn bộ ý kiến của người dân và tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trịnh Minh Hùng cũng cho hay, trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là thị xã Điện Bàn (nơi có ba dự án) áp dụng chỉ thị 16 nên cơ quan THADS chưa phối hợp với cơ quan chuyên môn để đi kiểm tra thực tế tại dự án.

Đối với thông tin về các dự án, Cục THADS sẽ cung cấp cho công dân khi có văn bản cung cấp thông tin từ các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, sẽ xây dựng kế hoạch xác minh thực tế tại các dự án khi tình hình dịch bệnh không còn phức tạp.

Tuy nhiên, người dân cho rằng việc thi hành án trong thời gian qua là quá chậm chạp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người mua đất.

Tại buổi tiếp công dân ngày 6/10, ông Dương Văn Phước - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - đã chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của người mua đất của Công ty CP Bách Đạt An.

Theo ông Phước, với trách nhiệm được giao, các cơ quan chức năng của tỉnh đã làm hết sức trách nhiệm, tuy nhiên, chưa thể đáp ứng được nguyện vọng của người mua đất.

Những khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai dự án cho đến nay đang phải từng bước tháo gỡ giải quyết theo quy định pháp luật. Để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đưa vụ việc liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An vào diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý.

Cũng theo ông Dương Văn Phước, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với thị xã Điện Bàn để bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều thuận lợi nhất cho chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục, thực hiện các nghĩa vụ liên quan để sớm ra sổ đỏ để chuyển giao lại cho người mua đất theo luật định.

Tuy nhiên, ông Phước cũng nói thêm, người dân phải chờ, chính quyền và ngành chức năng tỉnh đang nỗ lực giải quyết vì quyền lợi của người mua đất.

Công Bính