Quảng Nam xem xét chấm dứt 4 dự án khu đô thị

Dân trí UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng rà soát hồ sơ pháp lý để tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động 4 dự án đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư ở thị xã Điện Bàn.

Các dự án nêu rõ trong văn bản của tỉnh gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu rà soát gồm dự án: Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư ở Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn.

Dự án của Công ty CP Bách Đạt An tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động đầu tư 4 dự án khu đô thị của Công ty CP Bách Đạt An.

Liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An - chủ đầu tư các dự án trên, thời gian qua, hàng trăm người dân đã nhiều lần kéo đến trụ sở, văn phòng Công ty CP Bách Đạt An tại khu dự án cũng như tại trụ sở công ty ở Đà Nẵng để phản ứng, đòi quyền lợi… bị ảnh hưởng phát sinh trong quá trình đặt cọc mua đất dự án.

Trong khi vụ việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân đặt cọc mua đất dự án chưa được giải quyết xong, ngày 31/8, Công ty CP Bách Đạt An có đơn đề nghị đổi tên công ty thành Công ty CP Điện Ngọc Xanh.

Đến ngày 7/9, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - đã ký văn bản trả lời về việc đổi tên công ty.

Theo đó, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, các dự án của Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Việc đổi tên doanh nghiệp từ Công ty CP Bách Đạt An sang Công ty CP Điện Ngọc Xanh phải thực hiện điều chỉnh các văn bản pháp lý liên quan như văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định mức thu tiền sử dụng đất...

Do đó, việc đổi tên doanh nghiệp, theo nội dung văn bản do Phó Chủ tịch Quảng Nam ký ngày 7/9, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án và dễ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương

Nội dung văn bản của Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ký trả lời đơn đề nghị của Công ty CP Bách Đạt An về việc đổi tên công ty thành Công ty CP Điện Ngọc Xanh cũng nêu thêm thông tin: Hiện Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra bổ sung công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án Khu đô thị gồm Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

