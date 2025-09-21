"Xây nhầm" nhà trên đất người khác: "Chuyện đời thật nghe như cổ tích"

Như Dân trí thông tin, chị V.T.T. (33 tuổi, ở phường Chánh Hiệp, TPHCM) đã làm đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai liên quan tới việc bị người khác xây nhầm nhà trên đất của gia đình.

Chị T. cho biết mua đất từ năm 2024, tới ngày 14/6 vừa qua, khi gia đình tới kiểm tra, đo đạc để chuẩn bị xây nhà thì phát hiện nhà hàng xóm là gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi) đã xây nhầm nhà trên đất của mình. Sau nhiều lần nói chuyện, bà Hạnh phải thừa nhận xây nhầm và đàm phán phương án giải quyết với chị T. Tuy nhiên, các phương án giải quyết đều bất thành.

Sau hơn 3 tháng đàm phán không đạt được kết quả, chị T. làm đơn tới UBND phường Chánh Hiệp để yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai.

Căn nhà "xây nhầm" trên đất của người khác (Ảnh: Phạm Diện).

Cách hành xử của gia đình bà Hạnh khiến nhiều người không khỏi bức xúc và cho rằng những hành vi trên đều thể hiện ý chí cố tình "xây nhầm" nhà trên đất của người khác, không phải vô tình.

Chị Nguyễn Thanh Thúy viết: "Cố tình luôn chứ vô tình gì, không lẽ khi đặt móng chủ nhà không xuống coi lần nào và không biết đó không phải đất của mình, cho xây tiếp rồi dọn vào ở luôn? Các cơ quan có thẩm quyền cần quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn sự việc tương tự có thể xảy ra, trả lại sự nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân".

"Nếu nói là vô tình thì chẳng ai tin, khi "tấc đất, tấc vàng" ngày càng có giá. Chuyện đời thật mà nghe như cổ tích, ai cũng "nhầm" được như vậy thì xã hội nhiều người cũng muốn "nhầm" như bà Hạnh đấy. Thật hài hước, khó tin", độc giả Dao Thanh tiếp lời.

Phân tích về những điểm vô lý, anh Quốc Lợi đánh giá: "Đây là cố tình xây nhầm, không thể có chuyện đất nhà mình hơn 100m2 (nhà bà Hạnh) lại xây nhầm sang đất 70m của chị T. được. Nếu diện tích tương đương nhau, bảo nhầm mọi người còn tin, còn theo tôi đây đều có tính toán hết rồi. Không những vậy, đã xây nhầm rồi còn làm thêm công trình phụ là dùng hơn 100m2 đất nhà mình để làm sân chơi, quá trơ trẽn".

"Vậy là có tiền lệ, sau này muốn mua đất giá rẻ thì cứ nói xây nhầm. Chủ đất buộc phải bán giá rẻ", chị Bùi Lê Phương bình luận châm biếm.

Với độc giả Sơn Nguyễn, anh cho rằng sự việc này sẽ là "phép thử" cho quyền lực và sự nghiêm minh của pháp luật, các cấp chính quyền trước những hành vi sai trái. "Có nghiêm minh thì mới trị được kiểu xây nhầm nhà trên đất người khác. Nên áp dụng biện pháp mạnh nhất là cưỡng chế tháo dỡ. Đất đai là tài sản lớn, được hợp pháp hóa của người dân và phải được pháp luật bảo vệ", độc giả này nhấn mạnh.

Có chung quan điểm, chủ tài khoản ChauHCM viết: "Vụ việc này, cùng vụ việc ở Hải Phòng gần đây sẽ là phép thử cho sự nghiêm minh của pháp luật, đánh giá liệu chính quyền có xử lý thỏa đáng, nhanh chóng và dứt khoát đối với các hành vi sai trái hay không. Niềm tin của người dân vào các cơ quan Nhà nước hoàn toàn phụ thuộc vào các xử lý của các cơ quan có thẩm quyền".

Lô đất của nhà bà Hạnh (khoanh đen) nằm cạnh lô đất của nhà chị T. (khoanh đỏ) (Ảnh: Phạm Diện).

Nghiêm trọng hơn, nhiều người cho rằng đây là hành vi có dấu hiệu manh nha của một phương thức chiếm giữ trái phép tài sản mới đang dần hình thành. Bạn đọc Quoc Anh viết: "Đây là chiếm đoạt tài sản trái phép kiểu mới chứ chẳng có nhầm lẫn gì ở đây. Đất của mình chẳng lẽ lại không biết hay sao? Tôi cho rằng không nên hòa giải, cứ thẳng tay cưỡng chế, tháo dỡ để trả lại đất cho chủ nhà, cảnh báo cho những đối tượng manh nha có ý định chiếm giữ tài sản kiểu này. Mới có 2 vụ nên cần chấn chỉnh kịp thời, không sẽ bộc phát thêm nhiều vụ như hiện nay thì không thể giải quyết được".

"Sai thì đập hoặc di dời nhà, đừng bao biện. Biết sai mà vẫn làm, hoàn thiện nhà và vào ở thì rõ ràng đây là lỗi cố ý, lẽ ra phải coi là hành vi chiếm đoạt tài sản bởi miếng đất không đứng tên nhà bà Hạnh, việc xây nhà trên đất người khác chẳng khác nào chiếm đoạt tài sản", bạn đọc Lê Tư viết.