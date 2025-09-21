Điểm tuần: "Tổng tài" dởm; trồng cây trên cao tốc; xe bồn kéo lê nữ sinh

"Tổng tài" dởm liên quan vụ hành hung tại quán cà phê

Chiều 17/9, N.V.T. (27 tuổi) cùng bạn vào một quán cà phê tại khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) thì bị nhân viên quán nhắc nhở vì hút thuốc trong không gian kín. Sau đó, khi T. giơ tay thì người ngồi bên cạnh là Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, quê Bắc Ninh) đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm vào mặt khiến nhân viên quán ngã ra sàn.

Lúc này, T. giơ tay ra hiệu hô "thôi" 3 lần thì Vũ trở về chỗ ngồi. Công an hiện đã tạm giữ Vũ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau sự việc, T. có đăng đàn thanh minh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mọi lý lẽ thanh niên này đưa ra đều bị cho rằng chỉ là những lời bao biện vụng về.

Nguyễn Long Vũ, đối tượng hành hung nhân viên quán cà phê (Ảnh: Công an Hà Nội).

Limousine tông xe bồn tưới cây trên cao tốc

Sáng 15/9, ô tô limousine di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nội - Ninh Bình bất ngờ tông trúng đuôi một xe bồn đang di chuyển tại làn 1 để tưới cây tại khu vực km222+800 rồi lật nghiêng xuống đường. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe có nghĩa vụ chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường và phải bảo đảm tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, Điều 13 Luật này quy định về việc sử dụng làn đường, người lái xe phải tuân thủ nguyên tắc phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.

Do xe bồn không thuộc nhóm xe ưu tiên, do đó phải tuân thủ các nguyên tắc về việc đảm bảo tốc độ và làn đường khi lưu thông trên cao tốc. Bởi vậy, khi xảy ra hậu quả, cơ quan chức năng sẽ xem xét cả trách nhiệm của tài xế xe bồn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đức Văn).

"Tại sao phải trồng cây trên dải phân cách cao tốc?"

Từ câu chuyện trên, một vấn đề khác được đặt ra là tại sao phải trồng cây xanh trên dải phân cách của cao tốc? Và đã đến lúc cần phải thay thế hàng cây này bằng dải phân cách cứng đảm bảo chiều cao và độ an toàn hay chưa?

Theo dõi vụ việc, độc giả Nguyen Anh Dung đặt câu hỏi: "Cho xe tưới cây hoạt động trên làn 120 km/h, bó tay luôn! Không hiểu sao phải trồng cây giữa cao tốc làm gì? Cứ đặt luôn dải phân cách cứng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có phải vừa đỡ tốn kém, vừa an toàn hay không?".

Chung quan điểm, anh Phan Tiến Dũng cho rằng việc trồng cây trên dải phân cách và sử dụng xe tưới cây trên cao tốc không khác gì chiếc bẫy rình rập, không chỉ với tài xế mà còn với sức khỏe và tính mạng của những người tham gia giao thông.

Tiếp tục bày tỏ quan điểm phản đối, bạn đọc Nguyễn Đình Lộc đưa ra vấn đề: "Sao phải trồng cây ở dải phân cách, có nhất thiết phải trồng cây không? Nếu trồng, tại sao không trang bị hệ thống tưới tự động? Sử dụng xe bồn để tưới là rất nguy hiểm, khó lường cho các loại phương tiện khác vì nó tốn diện tích làn đường, chạy chậm và di chuyển ở làn tốc độ cao nhất, rất khó xử lý khi gặp sự cố".

Khoảnh khắc xe Limousine văng ra đường và bị 2 xe khác tông vào (Ảnh cắt từ clip).

Dân lắp điện mặt trời không đấu nối lưới EVN, sao lại cho là mất an toàn?

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đề xuất xử phạt hộ dân không đăng ký lắp điện mặt trời mái nhà nhằm tránh thiếu dữ liệu cho tính toán hệ thống và ngăn chặn hành vi cản trở phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu. Việc người dân, doanh nghiệp hợp tác, cung cấp số liệu đầy đủ là cần thiết.

Tuy nhiên, đề xuất này vẫn nhận về nhiều hoài nghi. Băn khoăn với câu trả lời của đại diện EVN, độc giả Trần Văn Phú cho rằng nếu lý do là để tránh thiếu dữ liệu cho tính toán hệ thống và ngăn chặn hành vi cản trở phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu, thì tương tự, bất cứ thiết bị nào sinh ra điện như điện gió, máy phát điện… cũng đều phải thông báo.

Và nếu như vậy, người dân mua xe điện, lắp thêm điều hòa hay tủ lạnh cũng sẽ phải báo cáo để dữ liệu tiêu thụ được "chính xác". Cách làm này, theo anh Phú, chỉ khiến mọi thứ trở nên rườm rà, phức tạp và tốn thời gian.

"Việc thông báo chỉ nên bắt buộc khi hệ thống điện được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Còn với các hệ thống độc lập, không hòa lưới, thì không cần thiết phải thông báo", anh Phú nêu ý kiến.

Liên quan đến đề xuất của EVN, tài khoản Trinh Long Vu nêu thắc mắc: "Nếu hệ thống điện mặt trời của hộ gia đình không hề đấu nối vào lưới điện trung thế của EVN thì vì sao lại có thể gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện?. Rất mong EVN giải đáp câu hỏi này".

Hệ thống điện mặt trời của một hộ dân (Ảnh: EVN).

Chồng đi tù vì quan hệ với vợ: Vì sao được hoãn thi hành án?

Liên quan vụ việc chồng đi tù vì "thân mật" với vợ chưa đủ tuổi, bị cáo trong vụ án là Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), người bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đã có đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là lao động duy nhất trong gia đình để nuôi vợ và 2 con nhỏ, đã được Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Khánh Hòa chấp thuận.

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, người bị tuyên phạt tù được hoãn chấp hành hình phạt tù nếu thuộc các trường hợp như bị bệnh hiểm nghèo theo quy định pháp luật hoặc đang bị bệnh khác tới mức không thể chấp hành hình phạt; phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hay là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt...

Trường hợp người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt là trường hợp có thể được hoãn thi hành án tới 1 năm. Tuy nhiên, do Kiệt bị xử lý theo khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt tối đa lên tới 10 năm tù, đây thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng theo quy định về phân loại tội phạm tại Bộ luật này, bị cáo có thể bị xét không thuộc trường hợp được hoãn thi hành án.

Tuy nhiên, việc TAND Khu vực 4 sau đó chấp nhận và đồng ý cho Kiệt hoãn thi hành án là quyết định thể hiện sự bao dung, khoan hồng của pháp luật và các cơ quan Nhà nước, thể hiện tính nhân văn trong các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng.

Kiệt cùng vợ và 2 con nhỏ (Ảnh: Hà Anh).

Tài xế kéo cố tình kéo lê để nạn nhân tử vong: Phạm tội vì động cơ đê hèn?

Đinh Văn Long (51 tuổi, quê Phú Thọ) đang bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người.

Sáng 13/9, Đinh Văn Long (51 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển xe bồn chở bê tông va chạm với xe máy do nữ sinh 15 tuổi điều khiển tại khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội) rồi tiếp tục kéo lê nạn nhân trên đường. Vụ việc khiến nữ sinh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Long bỏ trốn khỏi hiện trường, tới 19h cùng ngày thì ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi.

Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Giết người với các tình tiết định khung, tăng nặng có thể áp dụng là "Giết người dưới 16 tuổi", "Vì động cơ đê hèn" cùng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Khoản 1, Điều 52 Bộ luật này là "Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng".

Trong đó, phạm tội vì động cơ đê hèn có thể hiểu là trường hợp phạm tội với mục đích xấu xa, thấp hèn, đáng khinh bỉ, không màng đến danh dự, nhân phẩm, tư cách đạo đức như giết người để cướp tài sản, ghen tuông mù quáng, hãm hại người khác để trục lợi hay để miễn trừ trách nhiệm cho bản thân...

Nếu bị xử lý về khung hình phạt như trên, Long có thể bị truy tố với khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.