Vướng lao lý vì... lấy thêm vợ

Một câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim nay lại xảy ra giữa đời thực, một người đàn ông đã có vợ, có con nhưng vẫn đường hoàng đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác. Để rồi cuối cùng, cả hai cuộc hôn nhân đều tan vỡ, còn bản thân anh phải đứng trước vành móng ngựa vì vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Cuộc hôn nhân bị "lãng quên"

Quá trình theo học cùng trường, anh H. (25 tuổi) quen biết, nảy sinh tình cảm và có con chung với người vợ đầu tiên. Một tháng sau khi con chào đời, hai người làm giấy kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới.

Những tưởng đứa bé sẽ là sợi dây, giúp gắn kết tình cảm gia đình song đây lại trở thành một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hai người dù đăng ký kết hôn, có con chung nhưng sống ly thân, không ai quan tâm tới ai. Cuộc hôn nhân tồn tại trên giấy tờ, còn trong đời sống, hai vợ chồng như những người xa lạ.

Dù đã có vợ và con, người đàn ông tên H. vẫn có thể đăng ký kết hôn với người vợ mới (Ảnh minh họa: MyGemma).

Hai năm sau, thông qua gia đình giới thiệu, anh H. quen biết người phụ nữ khác. Cảm xúc mới mẻ nhanh chóng đẩy hai người đến quyết định đăng ký kết hôn, dù anh biết rõ mình vẫn đang là người chồng hợp pháp của người vợ đầu tiên. Còn chị vợ thứ hai hoàn toàn tin tưởng, không hề biết chồng mình... đã có gia đình.

Sau đó 5 tháng, họ đón đứa con đầu lòng.

Tuy nhiên, cũng giống cuộc hôn nhân đầu tiên, dù có với nhau con chung nhưng đời sống vợ chồng của anh H. cũng không hạnh phúc, tình cảm nhanh chóng rạn nứt, vợ chồng thường xuyên xung đột, mâu thuẫn, dẫn tới mục đích của hôn nhân không thể đạt được.

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi sự thật được phơi bày, người vợ thứ hai phát hiện anh H. đã có vợ, con. Đó là điểm khởi nguồn cho những rắc rối về pháp lý đối với người đàn ông này.

Hai lá đơn ly hôn và bi kịch của người chồng

Phát hiện bị lừa dối, người vợ thứ hai lập tức thu thập tài liệu, chứng cứ, đề nghị Tòa án giải quyết, hủy bỏ cuộc hôn nhân với người chồng dối trá. Cũng trong thời gian này, người vợ thứ nhất ở quê đã gửi đơn xin ly hôn và được Tòa án chấp thuận. Một tháng sau, lá đơn của người vợ thứ hai cũng được Tòa án giải quyết bằng một phán quyết có hiệu lực, tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật với anh H.

Chỉ trong vòng 2 tháng, từ một người có... 2 vợ, 2 con, anh H. trở thành người độc thân, trắng tay, đối diện sự đổ vỡ của cả hai mái ấm.

Tuy nhiên, đây chưa phải điểm kết của chuỗi bi kịch đối với người đàn ông này khi chỉ sau đó 2 tháng, người vợ thứ hai quyết định tố giác chồng cũ ra cơ quan công an về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015. Đó là lúc anh phải đối diện với pháp luật vì những lựa chọn của chính mình.

Sau khi ly hôn, người vợ tố giác chồng cũ ra công an do vi phạm chế độ một vợ một chồng (Ảnh minh họa: FOTF).

Bốn tháng sau lá đơn tố giác, anh H. gặp lại vợ cũ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tại phiên xét xử, người vợ thứ hai giữ nguyên quan điểm như đã tố giác chồng cũ, không đề nghị giảm nhẹ hay miễn trách nhiệm hình sự và đề nghị chồng cũ bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 với số tiền là 23,4 triệu đồng.

Về phía người chồng, anh H. thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như đã khai với các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, anh không đồng ý bồi thường cho vợ cũ, đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đánh giá toàn bộ tài liệu vụ án và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử nhìn nhận anh H. là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, xâm phạm chế độ một vợ, một chồng nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi. Bởi vậy, có đủ căn cứ để xét xử bị cáo về tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định tại địa phương, Hội đồng xét xử đánh giá không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội và tuyên phạt mức án 9 tháng cải tạo không giam giữ nhằm tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm, cải tạo giáo dục, khắc phục hậu quả mà hành vi của mình đã gây ra. Đồng thời, Tòa án cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho vợ cũ.

Một cái kết nhẹ nhàng cho câu chuyện không mấy nhẹ nhàng. Câu chuyện của anh H. khép lại bằng bản án và những cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng điều đọng lại không chỉ là sự nuối tiếc mà còn là lời nhắc nhở, rằng trong tình cảm, cảm xúc có thể thay đổi, nhưng pháp luật thì không thể “làm ngơ”.

Kết thúc hôn nhân cũ phải được làm rõ ràng, minh bạch trước khi bắt đầu một hành trình mới, không chỉ để tuân thủ pháp luật, mà để không ai phải chịu tổn thương vì sự thiếu trách nhiệm của người khác.

Vụ án khép lại, nhưng bài học của nó chắc chắn còn được nhắc lại. Tình yêu có thể bắt đầu từ cảm xúc, nhưng hôn nhân luôn bắt đầu bằng… giấy tờ chuẩn chỉnh.